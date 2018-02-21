Güncelleme: 17:56, 21 Şubat 2018 Çarşamba

İran ve Azerbaycan askeri ilişkileri geliştirecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da mevkidaşı Zakir Hasanov ile görüştü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hasanov görüşmede, Hatemi'nin ilk resmi ziyaretini Azerbaycan'a yapmasının iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin göstergesi olduğunu söyledi.

Dağlık Karabağ sorununun çözülememesinin bölgenin güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğunu vurgulayan Zakir Hasanov, sorunun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde çözülmesinde gösterdiği çabalar dolayısıyla İran'a teşekkürlerini iletti.

İran Savunma Bakanı Hatemi de ülkesi ve Azerbaycan arasında dini, tarihi ve kültürel bağlara işaret ederek, askeri ilişkilerin de önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediklerini bildiren Emir Hatemi, Müslüman devleti olarak Azerbaycan'ın savunma yeteneğinin artırılması konusunda istenilen yardımı göstermeye hazır olduklarını vurguladı.

Görüşmede, Azerbaycan ve İran ordusu arasındaki askeri iş birliğinin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişi de yapıldı.

Hatemi, temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan Artur Rasizade tarafından da ayrı ayrı kabul edildi.