17:48, 21 Şubat 2018 Çarşamba

Adana'da "Mülteci Meclisi" kuruldu





Büyükşehir Belediyesi ile Kent Konseyi arasında imzalanan protokolle kurulan meclis, "göç ve göçmen" konusunu detaylı şekilde inceleyerek çözüm odaklı çalışmalar yürütecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Adana Büyükşehir Belediyesi ile Adana Kent Konseyi arasında imzalanan protokolle "Mülteci Meclisi" kuruldu. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Adana Kent Konseyi Başkanı Ömer Güner Sazak arasında, "Mülteci Meclisi" kurulmasına ilişkin protokol imzalandı. Meclisin, kente göçle gelen nüfusun ekonomik ve sosyal yaşam açısından Adana'yı ileriye götürmesi ve itici güç haline getirmesi için çalışmalar yürütmesi kararlaştırıldı. Hayata geçirilecek projelerle sığınmacıların sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik açıdan kente uyumunun sağlanması amacıyla politikalar üretmesi hedef olarak belirlendi. Protokolün imzalanmasının ardından açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü, Adana'daki "göç ve göçmen" konusunun daha detaylı bir şekilde incelenerek çözüm odaklı çalışmalar yapılacağını, bu çalışmanın bir paydaşı olmaktan dolayı bahtiyar olduğunu belirtti. Adana Kent Konseyi Başkanı Sazak da protokolün hayırlara vesile olmasını temenni etti.

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