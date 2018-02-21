Güncelleme: 18:14, 21 Şubat 2018 Çarşamba

Zeytin Dalı Harekatı'nda 1780 terörist etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1780 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Operasyonlar sonucu 65 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ örgütü üyesi etkisiz hale getirildi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1780 oldu.

TERÖR MEVZİLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, savaş uçakları, obüs topları ve çoklu roketatarlarla vuruluyor.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında, Afrin'in batı ve kuzey kırsalında yer alan teröristlere ait mevziler, savaş uçakları, obüs topları ve çoklu roketatarlarla ateş altına alındı.

Öte yandan bölgeye destek amacıyla gönderilen çok sayıda askeri araç ile komando birliklerinin sınır hattına sevkiyatının sürdüğü görüldü.

UVERKAN VE KARABABA KÖYLERİ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in Karababa ve Uverkan köylerini terörden temizledi.

Uverkan köyünün alınmasıyla harekat, güneye doğru derinleştirilmiş oldu.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 63'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 91 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı ve Akanlı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya Harab Summak, Hantalli ve Karababa köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani,Divan Tahtani, Mervane, Helkece köyleri ve onlara hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi."

YPG/PKK'DAN TOP MERMİLİ SALDIRI

Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ mensuplarınca Hatay'ın Kırıkhan ilçesine 2 top mermisi atıldı.

Saldırı sonrası top mermilerinin atıldığı bölgeye misliyle karşı atış yapıldı.

MERVANE KÖYÜNDEKİ SİVİLLER SAĞLIK TARAMASINDAN GEÇİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de terörden arındırdığı Mervane köyündeki sivillere sağlık desteğinde bulundu.

TSK'ya bağlı askeri doktorlar, dün Afrin'in güneybatısında YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtarılan Mervane köyünde çoğunluğu kadın ve çocuk onlarca hastayı muayene etti.

Muayene sırasında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları da tercümanlık yaptı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, Zeytin Dalı Harekatı'nın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 63'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 91 noktayı örgütten kurtarmıştı.

TSK ve ÖSO, terör örgütlerinden arındırılan bölgelerde sivillere insani yardım da ulaştırıyor.