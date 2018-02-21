Paris'in görünmeyen yüzü

Fransa'nın başkenti Paris'te yaklaşık 3 bine yakın kişi hayatını sokaklarda sürdürüyor.
Paris Belediyesi, perşembe gecesi şehrin sokaklarında ve metro istasyonlarında yapılan "evsizlerin tespiti" taramasına dair rakamları açıkladı.
Paris'te ilk kez gerçekleştirilen taramada, 2 bin 25 kişinin sokaklarda, 738 kişinin tren garları, metro istasyonları ve araç parkları gibi kapalı kamu mekanlarında yaşadığı ortaya çıktı.
Perşembe günü "Dayanışma Gecesi" çerçevesinde yapılan taramada bin 700 gönüllü, Paris sokaklarını dolaşarak evsizleri tespit etmişti.
Paris'in 350 mahallesinde otobüs ve metro durakları, köprü altları, terk edilmiş binalar ile tren garlarını dolaşan gönüllüler, rastladıkları evsizlerle konuşarak yaşları, sağlık durumları ve aileleriyle ilgili bilgi toplamıştı.
Paris Valiliği, aşırı soğuklar nedeniyle 3 bin 682 kişi kapasiteli acil barınma merkezlerine bin 691 yatak daha eklendiğini açıklamıştı. Yapılan taramada yaklaşık 3 bin kişinin hala sokaklarda yaşadığının tespit edilmesi, alınan önlemlerin yetersiz kaldığına işaret ediyor.
Fransa'da en son 2012'de yapılan araştırmada 143 bin kişinin sokaklarda yaşadığı belirlenmişti. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernekleri, bu sayının düşük gösterilmeye çalışıldığını ileri sürerek yeniden sayım yapılması çağrısında bulunmuştu.
Yılbaşından bu yana sokaklarda yaşayan 18 evsiz çeşitli nedenlerden hayatını kaybetti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yaz yaptığı açıklamada, "2017 sonuna kadar sokakta yaşayan kimsenin kalmayacağı" sözünü vermişti.
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