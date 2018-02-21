Güncelleme: 18:35, 21 Şubat 2018 Çarşamba

Gazze 19 yaşındaki genç şehidini uğurladı





Gazze Şeridi'nde geçen cuma günü düzenlenen protestolarda yaralanan ve bu sabah şehit olan Ahmed Ebu Halu için Beric Mülteci Kampı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki Beric Mülteci Kampı'nda düzenlenen gösterilere müdahalesi sırasında yaralanarak şehit olan Ahmed Ebu Halu'nun (19) Büyük Cami'de kılınan cenaze namazına onlarca kişi katıldı. Ebu Halu, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, geçen cuma günü İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki Beric Mülteci Kampı'nda düzenlenen gösterilere müdahalesi sırasında yaralanan ve tedavi altına alınan Ebu Halu'nun bu sabah şehit olduğunu açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor. İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.

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