Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
05:24, 22 Şubat 2018 Perşembe
Dış Politika
18:49, 21 Şubat 2018 Çarşamba

  • Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burundi Meclis Başkanı'nı Beştepe'de kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burundi Meclis Başkanı'nı Beştepe'de kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burundi Meclis Başkanı Nyabenda'yı kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burundi Meclis Başkanı Pascal Nyabenda'yı kabul etti. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Kabulde TBMM Başkanı İsmail Kahraman da yer aldı.



İlgili Konular recep tayyip erdoğan Pascal Nyabenda Burundi Türkiye
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dış Politika Haberleri
RTÜK'le ilgili düzenleme kabul edildi
RTÜK'le ilgili düzenleme kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, "torba tasarıda" yer alan RTÜK ile ilgili düzenlemeyi, verilen önerge doğrultusunda kabul etti.
Türkiye'den Afrika'ya eğitim hamlesi
Türkiye'den Afrika'ya eğitim hamlesi

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Kamerun'da mesleki eğitim veren bir mükemmeliyet merkezi ile giyim üretimi ve inşaat teknolojisi alanında mesleki eğitim merkezleri kurulacağını bildirdi.
Medya yöneticileri 'Dış Paydaşlar Çalıştayı'nda buluştu
Medya yöneticileri 'Dış Paydaşlar Çalıştayı'nda buluştu

Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından, iletişim eğitiminde akademi- sektör iş birliği konusunun da ele alındığı "Dış Paydaşlar Çalıştayı" düzenlendi.
Cumhur İttifakı' teklifinin detayları
'Cumhur İttifakı' teklifinin detayları

AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ortak kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Burundi Meclis Başkanı'nı Beştepe'de kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burundi Meclis Başkanı'nı Beştepe'de kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burundi Meclis Başkanı Nyabenda'yı kabul etti
Zeytin Dalı Harekatı'nda 1780 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 1780 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1780 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Adana'da quot Mülteci Meclisi quot kuruldu
Adana'da "Mülteci Meclisi" kuruldu

Büyükşehir Belediyesi ile Kent Konseyi arasında imzalanan protokolle kurulan meclis, "göç ve göçmen" konusunu detaylı şekilde inceleyerek çözüm odaklı çalışmalar yürütecek
MÜSİAD ticaret diplomasisine hız verdi
MÜSİAD ticaret diplomasisine hız verdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Dubai'de bulundukları temaslarla ticaret diplomasisine hız verdi
YSK'dan seçimlerde seyyar sandık kararı
YSK'dan seçimlerde seyyar sandık kararı

Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifine göre, YSK, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin muhtarlık seçimleri hariç, oy kullanmalarını sağlamak için seyyar sandık kurulu kurulmasına karar verebilecek
Yargıtay'ın iş bölümü kararı Resmi Gazete'de
Yargıtay'ın iş bölümü kararı Resmi Gazete'de

Yargıtay ceza ve hukuk dairelerinin iş bölümüne ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
PÖH'ler dualarla Afrin'e uğurlandı
PÖH'ler dualarla Afrin'e uğurlandı

Van Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli 44 kişilik 2 tim, terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualar eşliğinde yola çıktı.
TDV'den Afrika'ya 48 yeni su kuyusu
TDV'den Afrika'ya 48 yeni su kuyusu

Türkiye Diyanet Vakfınca "Bir Damla Hayat" projesi kapsamında 8 Afrika ülkesinde yeni su kuyuları açıldı
PKK'lı teröristlerden roketatarlı saldırı 2 şehit
PKK'lı teröristlerden roketatarlı saldırı: 2 şehit

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin karşısında, Irak'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda 2 asker şehit oldu.
Türkiye'den Pakistan'a karakol desteği
Türkiye'den Pakistan'a karakol desteği

Emniyet Genel Müdürlüğü, Pakistan Emniyet Teşkilatına Türk tipi polis merkezi amirliklerinin kazandırılması ve mevcut karakolların yapılandırılması konusunda destek veriyor.
Türkiye nüfusunun 2040'da 100 milyonu geçmesi bekleniyor'
'Türkiye nüfusunun 2040'da 100 milyonu geçmesi bekleniyor'

TÜİK, Türkiye nüfusunun 2040 yılında 100 milyonu geçmesinin beklendiğini açıkladı
Eski HDP milletvekili Şafak Özanlı tutuklandı
Eski HDP milletvekili Şafak Özanlı tutuklandı

Eski HDP Kars Milletvekili Şafak Özanlı, sosyal medya üzerinden PKK'yı övücü paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Haberler

Türkiye'den Afrika'ya eğitim hamlesi
Türkiye'den Afrika'ya eğitim hamlesi

Türkiye'den Pakistan'a karakol desteği
Türkiye'den Pakistan'a karakol desteği

Türkiye ile Ürdün arasında askeri iş birliği anlaşması
Türkiye ile Ürdün arasında askeri iş birliği anlaşması

Bulgar komünistler Türkiye-Yunanistan krizi çıkarmak istemiş
Bulgar komünistler Türkiye-Yunanistan krizi çıkarmak istemiş

Kalın'dan Esad-YPG anlaştı iddialarına ilişkin açıklama
Kalın'dan Esad-YPG anlaştı iddialarına ilişkin açıklama

Çavuşoğlu: Rejim YPG'yi korumak için Afrin'e giriyorsa bizi kimse durduramaz
Çavuşoğlu Rejim YPG'yi korumak için Afrin'e giriyorsa bizi kimse durduramaz

Türkiye Kudüs'te ilk kez bilim kongresi düzenleyecek
Türkiye Kudüs'te ilk kez bilim kongresi düzenleyecek

Başbakan Yıldırım, Fransa Başbakanı Philippe ile görüştü
Başbakan Yıldırım Fransa Başbakanı Philippe ile görüştü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 