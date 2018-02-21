18:49, 21 Şubat 2018 Çarşamba

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burundi Meclis Başkanı'nı Beştepe'de kabul etti





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burundi Meclis Başkanı Nyabenda'yı kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burundi Meclis Başkanı Pascal Nyabenda'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Kabulde TBMM Başkanı İsmail Kahraman da yer aldı.

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