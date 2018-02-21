Esed rejimi Doğu Guta'da 25 sivili daha katletti

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 25 sivil daha hayatını kaybetti.
Doğu Guta'daki sivil yerleşimlerden Haresta, Duma, Merc, Arbin, Hammuriye, Sakba, Kefer Batna ve Medyere bugün de hedef alındı.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Kefer Batna beldesine düzenlenen 3 varil bombası saldırısında 22 sivil hayatını kaybetti.
Sakba'da 2, Hammuriye'de 1 sivil daha hayatını kaybetti.
Saldırılar aralıksız devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, sağlık merkezlerine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Öte yandan Esed rejimi ve destekçilerinin Doğu Guta'ya dün ve önceki gün düzenlediği saldırılarda toplam 167 sivil ölmüştü.
Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.
Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.
İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres dün yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Guta'da hava saldırılarına maruz kalan 400 bin sivilin durumundan derin endişe duyduğu belirterek, 700 kişinin tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu vurgulamıştı.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı,"Kıbrıs adası ve etrafındaki zenginlikler gerek Kıbrıslılar için gerekse bölge ülkeleri için potansiyel zenginlikler içeriyor." dedi.
Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta'da 21. yüzyılın en büyük insani krizlerinden biri yaşanıyor.
Fransa İçişleri Bakanı Collomb, "Bu yasayla göçmenlerin Fransa rüyasının kırılmamasını, bizim de onları daha iyi ağırlayabilmemizi hedefliyoruz." dedi.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'ne, Esed rejimin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'daki durumu görüşmek için toplanma çağrısı yaptı.
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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, Boko Haram örgütü tarafından bir okula düzenlenen saldırı sonrası kaybolan öğrenci sayısının 111 olduğu bildirildi.
ABD Başkanı Trump, selefi Obama'nın Rusya'nın seçimlere müdahalesi konusunda yeterince çaba göstermediğini savundu.
Fitch Ratings, elektrikli araçlara geçişin petrole olan talep açısından artan bir tehdit oluşturduğunu belirterek, elektrikli araçlara olan talebin 2030 yılında zirve seviyesini görebileceğini duyurdu.
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Suriye'de Beşşar Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 25 sivil daha hayatını kaybetti.
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