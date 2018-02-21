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Ortadoğu
Güncelleme: 18:57, 21 Şubat 2018 Çarşamba

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Esed rejimi Doğu Guta'da 25 sivili daha katletti
Esed rejimi Doğu Guta'da 25 sivili daha katletti
Foto: Arşiv

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 25 sivil daha hayatını kaybetti.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 25 sivil daha hayatını kaybetti.

Doğu Guta'daki sivil yerleşimlerden Haresta, Duma, Merc, Arbin, Hammuriye, Sakba, Kefer Batna ve Medyere bugün de hedef alındı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Kefer Batna beldesine düzenlenen 3 varil bombası saldırısında 22 sivil hayatını kaybetti.

Sakba'da 2, Hammuriye'de 1 sivil daha hayatını kaybetti.

Saldırılar aralıksız devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, sağlık merkezlerine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Öte yandan Esed rejimi ve destekçilerinin Doğu Guta'ya dün ve önceki gün düzenlediği saldırılarda toplam 167 sivil ölmüştü.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres dün yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Guta'da hava saldırılarına maruz kalan 400 bin sivilin durumundan derin endişe duyduğu belirterek, 700 kişinin tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu vurgulamıştı.



İlgili Konular Esed rejimi Doğu Guta Suriye
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