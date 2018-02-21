Hamas'tan Abbas'ın BMGK konuşmasına tepki

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Abbas'ın konuşması, istenen düzeyde değildi. Oslo Anlaşması'nın bitirilmesini isteyen ve işgalcilerle müzakerelere dönmeyi reddeden ulusal tutumu da yansıtmıyordu." ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in ihlallerini devam ettirdiği, ABD'nin kararlarından geri adım atmadığı bir ortamda Mahmud Abbas'ın "kısır müzakerelere dönmek için yalvarmasının" kınandığı açıklamada, "Filistin davasının siyasi sürecinde yaşanan bireyselciliğe son verilmesi" talebinde bulunuldu.
Açıklamada ayrıca, "Filistin'in iç saflarının birleştirilmesi ve güçlendirilmesi, ulusal bir stratejide anlaşılması ve karşıya karşıya bulundukları tehlikelerle mücadele için direniş seçeneğine yoğunlaşılması" çağrısı yapıldı.
Mahmud Abbas, dünkü konuşmasında İsrail-Filistin sorununun çözümü için çok taraflı bir mekanizma kurulması ve Filistin'in BM'de üye ülke olarak tanınması çağrısı yapmıştı.
Filistin sorununun çözümünden hiçbir zaman vazgeçmedikleri ve umutlarını kaybetmedikleri için BM'ye geldiklerini söyleyen Abbas, ''Biz hiçbir barış görüşmesini reddetmedik ve müzakerelerin barışa giden tek yol olduğuna inanıyoruz.'' ifadesini kullanmıştı.
Abbas, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yasa dışı bir karar aldığını belirterek, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti ve üç semavi dine açık olduğunu ifade etmişti.
Filistin'in barış görüşmeleri ve iki devletli çözüm için elini uzatmaya devam edeceğini vurgulayan Abbas, Filistin'in 138 ülke tarafından devlet olarak tanındığını ve BM'de tam üye ülke olarak tanınmak için çabaları artıracaklarını dile getirmişti.
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