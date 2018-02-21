Güncelleme: 20:38, 21 Şubat 2018 Çarşamba

Medya yöneticileri 'Dış Paydaşlar Çalıştayı'nda buluştu





Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından, iletişim eğitiminde akademi- sektör iş birliği konusunun da ele alındığı "Dış Paydaşlar Çalıştayı" düzenlendi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından organize edilen, medya yöneticileri ve akademisyenleri bir araya getiren "Dış Paydaşlar Çalıştayı"nın oturum başkanlığını, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Büyükaslan üstlendi. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Medya Derneği Genel Başkanı Ekrem Kızıltaş, BYEGM İstanbul İl Müdürü Necmettin Altuntaş, TRT Haber Müdürü Emin Gökçegözoğlu, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, RTÜK Üst Kurul Uzmanı Dr. Muhittin Bilge, Reklamcılık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Goncafem Başçelik ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay'ın da katıldığı çalıştayda, medya alanından çok sayıda yönetici yer aldı. Çalıştayda iletişim fakültelerinin mevcut durumu, mezunların mesleki yeterliliği ve iletişim eğitiminde akademi-sektör iş birliği konuları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

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