21:42, 21 Şubat 2018 Çarşamba

Türkiye'den Afrika'ya eğitim hamlesi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'nda, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Kamerun İstihdam ve Mesleki Eğitim Bakanı Zacharie Perevet'in katılımıyla "Mesleki Eğitimde Teknoloji Transferi Projesi Uygulama Protokolü" imza töreni düzenlendi.

Bakan Yılmaz, törendeki konuşmasında Türkiye olarak, Kamerun ile her alanda ilişkiyi geliştirmek istediklerini belirtti.

Ankara'da 2002'de Türkiye ile Kamerun arasında Kültürel ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşması'nın imzalandığını anlatan Yılmaz, iki ülke arasındaki eğitim ilişkilerinin bu anlaşma çerçevesinde yürütüldüğünü, Türkiye'de 500'ye yakın Kamerunlu öğrencinin eğitim aldığını kaydetti.

Bakan Yılmaz, Türkiye ile Kamerun arasında hayata geçirilecek Mesleki Eğitimde Teknoloji Transferi Uygulama Protokolü'ne ilişkin şu bilgileri verdi:

"Protokolün gereklerini TİKA ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak birlikte yerine getireceğiz. Protokol çerçevesinde, Kamerun'da mesleki eğitim veren bir mükemmeliyet merkezi kurulacak. Giyim üretimi ve inşaat teknolojisi alanında mesleki eğitim merkezleri kurulacak, Kamerun ile öğretmen ve öğrenciler için eğitim programları geliştirilecek. Kamerunlu öğretmenler için Türkiye'de ve Kamerun'da hizmet içi eğitimler düzenlenecek. Mesleki eğitim merkezleriyle ilgili laboratuvar ve atölyeler donatılacak. Kurulan mesleki eğitim merkezleriyle ilgili yatırım yapmak isteyen iş adamlarına da rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilecek.

TİKA ile Kamerun'da hayata geçireceğimiz mesleki eğitim kurumları çalışmaya başladığında, diğer Afrika ülkeleri de bu çalışmayı numune olarak görecek ve diğer Afrika ülkelerinde yaygınlaştırılmasını da Türkiye'den talep edeceklerdir diye düşünüyoruz."

"KURULACAK MERKEZ, ÜLKEDE İSTİHDAMI GÜÇLENDİRECEK"

Kamerunlu Bakan Perevet ise iki ülke arasında kardeşliğe, dostluğa dayalı ilişkiler yürütüldüğüne işaret etti.

Protokolün imzalanmasıyla iki ülke arasındaki ilişkiler için yeni ve önemli bir aşamadan geçileceğini kaydeden Perevet, "Bu önemli protokolle birlikte Türkiye, Kamerun'da eğitimi desteklemeye hazır olduğunu ifade etmiş olacak." dedi.

Mükemmeliyet merkezinin Kamerun'da kurulmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Perevet, merkezin özellikle giyim ve inşaat sektörleri konusunda çalışacağını, bu sayede istihdamı güçlendireceklerini vurguladı.

Kamerun Hükümeti'nin, projenin uygulanması için Başkent Yaounde'de 2 hektarlık bir arazi tahsis ettiğine değinen Perevet, projenin sonuçlanması için elinden geleni yapacağını aktardı.

Mesleki eğitim merkezinin açılışı sırasında Türkiye'den en üst makamları ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını vurgulayan Perevet, sözlerinin sonunda "Yaşasın Türkiye Kamerun iş birliği." dedi.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Yılmaz ile Kamerun İstihdam ve Mesleki Eğitim Bakanı Perevet, "Mesleki Eğitimde Teknoloji Transferi Projesi Uygulama Protokolü"nü imzaladı.