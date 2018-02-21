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Avrupa
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Fransa'da yeni göçmen yasa tasarısı
Fransa'da yeni göçmen yasa tasarısı

Fransa İçişleri Bakanı Collomb, "Bu yasayla göçmenlerin Fransa rüyasının kırılmamasını, bizim de onları daha iyi ağırlayabilmemizi hedefliyoruz." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa İçişleri Bakanı Gerard CollombFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla hazırladığı yeni göçmen yasa tasarısına ilişkin Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. 

Geçen yıl Avrupa'da iltica başvurularının yarı yarıya azaldığını ifade eden Collomb, bunun yanında Fransa'da 2017'de başvuruların bir önceki yıla göre yüzde 17 oranında arttığını hatırlattı.

Collomb, yeni tasarının, göçmenlere ilişkin resmi prosedürler ile ilgili düzenlemeler getirmeyi amaçladığını belirtti.

Sığınmacı ve mültecilerle ilgili getirmek istedikleri düzenlemelerin, diğer Avrupa ülkelerindeki düzenlemelere göre "dengeli" olduğunu savunan Collomb, "Bu yasayla göçmenlerin Fransa rüyasının kırılmamasını, bizim de onları daha iyi ağırlayabilmemizi hedefliyoruz." dedi.

YENİ TASARI NE ÖNGÖRÜYOR?

Yeni tasarıda iltica başvurularının tamamlanma süreci 6 aya indirilirken başvuruları kabul edilmeyen göçmenlere sınır dışı edilene kadar verilen idari süre ise 45 günden 90 güne çıkarıldı.

Tasarıya göre, göçmenlerin Fransa Mültecileri Koruma Ofisine (OFPRA) sığınma başvuru talebi için verilen süre 120 günden 90 güne, OFPRA'nın verdiği karara itiraz için tanınan süre de 30 günden 15 güne indirildi.

Yeni tasarıyla oturum izni olmayan göçmen veya sığınmacıların 16 saat olan tutukluluk süreleri 24 saate çıkarıldı.

Sığınma talebi kabul edilen sığınmacılara verilen oturum izninin süresi bir yıldan 4 yıl çıkarılırken sığınma başvurusunda bulunanlar, Paris'teki sığınmacı merkezine gelmeden, oldukları şehirden video-konferans yöntemiyle de görüşme yapabilecek.

Tasarının mecliste ne zaman oylanacağı ise henüz bilinmiyor.

HEM SAĞ HEM SOL PARTİLER ELEŞTİRMİŞTİ

Nisan ayında Ulusal Meclis'in gündemine getirilmesi beklenen yasa tasarısının sağ ve sol milletvekilleri, insan hakları savunucuları tarafından eleştiriliyor.

Fransa'da 2017'de sınır dışı edilenlerin sayısının bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,6 artışla 14 bin 859'a ulaştığı bildirilmişti.

Fransa Mültecileri Koruma Ofisinin (Ofpra) geçen ay yayımladığı raporda, ülkeye geçen yıl iltica başvurusu yapanların sayısının 100 bin 412'ye ulaştığı belirtilmişti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 12 Aralık 2017'de, ülkeye yasa dışı yollardan girip acil barınma merkezlerinde kalanların başka merkezlere yönlendirilmesine ilişkin yayımlanan genelgeye birçok sivil toplum örgütü tepki göstermişti.

İçişleri Bakanlığında, geçen yıl 8 Aralık'ta acil barınma merkezleri hakkında düzenlenen bir toplantıya katılan yaklaşık 20 insani yardım kuruluşu, Fransa tarihinde ilk kez yapılacak bir uygulamayla bu merkezlerde kalanların kimlik bilgilerinin tespit edilip buradan çıkarılmasını öngören plana tepki göstererek toplantıyı terk etmişti.

Fransa'daki sığınmacıların ve özellikle çocukların içinde bulunduğu koşullar, ülkedeki sivil toplum örgütlerince de sık sık eleştiriliyor. Bir insani yardım kuruluşunda görev yapan bir grup, aralık ayında sığınmacıların içinde bulunduğu kötü koşullara dikkati çekmek için Fransa Uyum Bakanlığı binasının duvarına "Berbat ağırlama" ifadesini yazmıştı.



İlgili Konular fransa Göçmen
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