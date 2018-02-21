Güncelleme: 01:45, 22 Şubat 2018 Perşembe

10 soruda Doğu Guta'da yaşananlar

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta'da 21. yüzyılın en büyük insani krizlerinden biri yaşanıyor.

Şam'ın doğusundaki bazı ilçe ve beldeleri içeren 104 kilometrekarelik bölge, iç savaşın en büyük felaketine sahne oluyor.

Rejimin kara ve hava saldırılarının yanı sıra "aç bırakma silahı" ile de vurduğu Doğu Guta'da en büyük mağduriyeti bebekler ve çocuklar yaşıyor. AA'nın görüntülediği bir çok vakada, bebek ve çocukların "açlıktan kemiklerinin sayılır duruma geldiği" ancak çocukların sessizce ölümü beklemekten başka çareleri olmadığı görülüyor.

10 soruda Doğu Guta'da yaşananlar şöyle:

1. DOĞU GUTA NEREDE, KİMLER YAŞIYOR?

Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinin 10 kilometre doğusunda. Yarısı çocuk, 400 bin civarı sivil var. Askeri muhalifler bölgeyi rejime karşı savunuyor.

2. KİMLER ÖLÜYOR?

Rejim ve zaman zaman Rus uçaklarının saldırısıyla siviller ölüyor. Son üç ayda 700'den, son 3 günde 200'den fazla sivil can verdi.

3. ÖLEN SİVİLLER ARASINDA KADIN VE ÇOCUKLAR VAR MI?

Son 3 ayda 185 çocuk, 109 kadın katledildi.

4. HALK NASIL YAŞIYOR?

Halk, 5 yılı aşkın süredir abluka altında. Yaklaşık 1 senedir bölgeye yeterli gıda ve tıbbi malzeme sokulamıyor. Bebekler, çocuklar ve hastalar, yeterli beslenemedikleri ve tedavi edilemedikleri için can veriyor.

5. HALK HANGİ SİLAHLARLA ÖLDÜRÜLÜYOR?

Esed rejimi, kimyasal silah, varil, vakum, misket, sığınak delici bombalar ve havan toplarıyla öldürüyor.

6. DOĞU GUTA'DA KAÇ DEFA KİMYASAL SİLAH KULANILDI?

Rejim, Doğu Guta'ya savaşın başından bu yana 46 defa kimyasal silah saldırısı düzenledi. 21 Ağustos 2013'teki katliamda bin 400'den fazla sivil öldürülmüştü. Rejim, bu yıl bölgede 3 defa klor gazı kullandı.

7.REJİMİN BAHANESİ NE?

Rejim, "terörizmle mücadele" bahanesinin arkasına sığınıyor. Doğu Guta'daki "teröristlerin" sivilleri canlı kalkan yaptığını, başkenti füzelerle hedef aldığını iddia ediyor.

8. ESED İÇİN DOĞU GUTA NEDEN ÖNEMLİ?

Esed'in sarayı bölgeye, bomba seslerini duyacak, dumanları görecek kadar yakın. Başkentin içindeki tüm direnişi bitirmek istiyor.

9. BM NE YAPIYOR?

BM Güvenlik Konseyi'ndeki büyük devletler, harekete geçmiyor. Alt düzey BM yetkililerin açıklamaları dışında rejimi zorlayacak bir adım atılmıyor.

10. ASTANA ANLAŞMASI DOĞU GUTA'YI KAPSIYOR MU?

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'de Doğu Guta'yı gerginliği azaltma bölgesi ilan etti. Ancak Rusya, garantörü olduğu rejimin ateşkesi defalarca ihlal etmesini engellemedi.