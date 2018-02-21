Güncelleme: 02:20, 22 Şubat 2018 Perşembe

'Rum kesimi, Akdeniz'de tek taraflı adımlar atıyor'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum kesiminin, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'a ait olan doğalgaz yataklarını sadece kendilerine aitmiş gibi algılayıp o yönde tek taraflı adımlar attığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi parti genel başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Yaklaşık 3 saat süren görüşme sonrası açıklamada bulunan Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının doğalgaz konusunu gerginlik olmaktan çıkarıp işbirliği alanı haline dönüştürme yönünde birçok kez çağrıda bulunduğunu, bu çağrılara olumlu yanıt alamadıklarını ifade etti.

"RUM KESİMİ, AKDENİZ'DE TEK TARAFLI ADIMLAR ATIYOR"

Akıncı, Akdeniz'de çıkan doğal kaynaklarda Rumların ne kadar hakkı varsa, Kıbrıs Türklerinin de hakkı bulunduğuna işaret ederek, "Kıbrıs adası ve etrafındaki zenginlikler gerek Kıbrıslılar için gerekse bölge ülkeleri için potansiyel zenginlikler içeriyor. Rum kesimi, Doğu Akdeniz'deki Kıbrıs'a ait olan doğalgaz yataklarını sadece kendilerine aitmiş gibi algılayıp o yönde tek taraflı adımlar atıyor." şeklinde konuştu.

BM KIBRIS ÖZEL TEMSİLCİSİ SPEHAR İLE GÖRÜŞME

Gelecek hafta başlarında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüşeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, New York'tan da bazı temsilcilerin ilerleyen dönemde gelebileceğini, bu gayri resmi temasların müzakerelere ilişkin niyet araştırması olarak görülebileceğini kaydetti.