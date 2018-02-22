09:13, 22 Şubat 2018 Perşembe

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 22 Şubat 2018

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülleri Töreni'ne katılacak.



- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil, Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek.



(Ankara/14.00/16.00/17.00/18.30/19.30)



2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil ile görüşecek.



(TBMM/15.00)



3- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.



(Ankara/13.00/14.30)



4- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.



(İdlib/Azez/Afrin)



5- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu olacak.



(Ankara/10.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Valilik, Belediye ve Batman Gençlik Merkezini ziyaret edecek.



(Batman/11.00/14.30/16.00)



2- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Somali'de çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunacak, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ve Somali Federal Meclis Başkanı Muhammed Osman Cevari ile görüşecek.



(Mogadişu)



3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu​, İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Bakanları Toplantısı’na iştirak edecek.



(Cidde)



4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "A 400M C Seviyesi Bakım Kabiliyeti Kazanım Töreni''ne katılacak.



(Kayseri/14.00)



5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Anadolu Kocaeli'de" etkinlikleri kapsamında düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri ile Gebze Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Yazar Okulu Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.



(Kocaeli/14.00/17.00)



6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valilik ziyaretinin ardından basın açıklaması yapacak.



- Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek Eroğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile "Şanlıurfa Yatırımları Değerlendirme Toplantısı"na ve GAP Vadisi Halilürrahman Şehir Ormanı'nda Fidan Dikimi Töreni"ne katılacak.



(Şanlıurfa/13.15/14.00/14.30/16.00)



7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edecek, Yeşilyurt ile Battalgazi ilçe, kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla toplantı yapacak.



(Malatya/10.00-15.00)



8- TBMM'den



- Genel Kurulda, "yardımcı doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun ihdas edilmesini öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam edecek.



(TBMM/14.00)



- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının görüşmeleri devam edecek.



(TBMM/12.00)







EKONOMİ



1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye-Ecowas Ekonomi ve İş Forumu" açılış törenine ve basın toplantısı ile imza törenine katılacak.



(İstanbul/10.00/16.45)



2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu'na iştirak edecek.



(İstanbul/10.00)



3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Hotel'de, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Çalıştayı'na katılacak.



(Ankara/10.30)



4- TÜİK, şubat ayı sektörel güven endekslerini yayımlayacak.



(Ankara/10.00)



5- TCMB, şubat ayı iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini, imalat sanayi kapasite kullanım oranını ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/14.30)





DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/11.45)



2- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB büyükelçileri ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek.



(Ankara/12.30)





GÜNCEL



1- FETÖ davaları



- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.



(Ankara)



- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara)



- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara)



- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan Karabük Safranbolu İş Adamları Derneği yönetici ve üyesi 20 sanığın, Karabük Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.



(Karabük/10.00)



- FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin ''örgüt üyeliği'' ve ''darbeye teşebbüs'' suçlarından haklarında dava açılan 20'si tutuklu 29 sanığın yargılanmasına devam edilecek.



(İstanbul/10.00)







SPOR



1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Doğuş, İtalya'nın Ax Armani Exchange Olimpija Milan takımını konuk edecek.



(İstanbul/20.45)



2- 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları, Güney Kore'de devam ediyor.



(PyeongChang)





3- Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta, Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Adanaspor-Adana Demirspor maçlarıyla tamamlanacak.



(Bolu/16.00/Adana/19.00)



4- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Fenerbahçe, deplasmanda İtalya'nın Igor Gorgonzola takımıyla karşılaşacak.



(Novara/22.30)



5- Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Mersin Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.



(Mardin/15.30/18.00)



6- UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçları tamamlanacak.