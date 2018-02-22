10:09, 22 Şubat 2018 Perşembe

Karadağ'daki ABD Büyükelçiliği'ne bombalı saldırı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki ABD Büyükelçiliği binasına el bombasıyla saldırı düzenlendi.

Kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan, gece yarısından sonra büyükelçilik binasına el bombası attıktan sonra üstündeki patlayıcıyı patlatarak intihar etti.

Saldırıda can ya da mal kaybı olmadı.

Karadağ hükümeti, yaptığı açıklamada gece yarısından yarım saat kadar sonra düzenlenen saldırı ile ilgili incelemelerin polis ve savcılık makamları tarafından sürdürüldüğünü belirtti.

Büyükelçilik Sözcüsü Jeff Adler de Karadağ medyasına yaptığı açıklamada saldırganın kimliğinin tespit edilmesi için polis ile iş birliği içinde çalıştıklarını aktardı.

Ülke medyasındaki haberlere göre saldırgan, el bombasını büyükelçilik duvarının üzerinden içeri attı.