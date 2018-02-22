10:09, 22 Şubat 2018 Perşembe

Maarif Vakfı Afganistan’da faaliyet izni aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye Maarif Vakfı, Afganistan'daki eğitim faaliyetlerine hız vermek için Afganistan Ekonomi Bakanlığından resmen çalışma izni belgesini aldı.

Çalışma belgesinin takdimi için Ekonomi Bakanlığında düzenlenen törene Maarif Vakfı Afganistan Direktörlüğü ile Ekonomi Bakanlığı yetkilileri katıldı.

Törende konuşan Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörü Mucip Uludağ, Maarif Vakfı olarak Afganistan'daki eğitim sisteminin geliştirilmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Maarif Vakfının amacının tüm dünyada güzel insanlar yetiştirmek olduğunu aktaran Uludağ, eğitimde insanlığın ortak değerlerini esas aldıklarının altını çizdi.

Uludağ ayrıca, ülkedeki eğitimin kalitesini arttırmak ve kapasitesinin güçlendirilmesini sağlamak için faaliyetler yürütmeyi planladıklarını ifade ederek, vakfın Afganistan'daki tüm kesimleri kucaklayacağını ve hiçbir ayrım yapmadan herkese eşit davranacağını kaydetti.

Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Kurumlar ve Sivil Toplum Kurumlarından sorumlu Genel Müdür Ahmad Riaz Siddiki de Afganistan olarak Maarif Vakfının faaliyetlerine destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Siddiki, "Bizim çocuklarımızın geleceği için böyle bir faaliyet yapacak kuruma elimizden gelen yardımı esirgemeyiz." dedi.

Konuşmaların ardından Genel Müdür Siddiki, Maarif Vakfının çalışma belgesini, Afganistan Ülke Direktörü Uludağ'a takdim etti.