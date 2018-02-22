Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:27, 22 Şubat 2018 Perşembe
Güncel
10:20, 22 Şubat 2018 Perşembe

  • Paylaş
Zeytin Dalı Harekatı'nda bin 800'den fazla terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda bin 800'den fazla terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1829 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1829 oldu.

 



İlgili Konular zeytin dalı harekatı
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Van'da quot Türkiye-İran Sınır Güvenliği quot toplantısı
Van'da "Türkiye-İran Sınır Güvenliği" toplantısı

Van Valisi Murat Zorluoğlu ile İran'ın Hoy kenti Hudut Komiseri Albay İmamali Hudaifer, hudut güvenliği mutabakatı imzaladı.
BBP Genel Başkanı Destici Hatay'da
BBP Genel Başkanı Destici Hatay'da

Destici, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanıp Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören askerler ile ÖSO mensuplarını ziyaret etti
Bozdağ'dan 'Cumhur İttifakı'na ilişkin kritik açıklamalar
Bozdağ'dan 'Cumhur İttifakı'na ilişkin kritik açıklamalar

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, seçim ittifakı teklifine ilişkin, "İttifak koalisyon değildir. İktidar olmak için değil, seçim öncesi halkın önüne çıkmak için yapılan bir yöntemdir." dedi.
Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için kar uyarısı
Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, Marmara Bölgesi'nde görülen aralıklı sağanak hava sıcaklıklarının düşmesiyle pazar günü kara dönüşecek
Zeytin Dalı Harekatı'nda bin 800'den fazla terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda bin 800'den fazla terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1829 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
Maarif Vakfı Afganistan da faaliyet izni aldı
Maarif Vakfı Afganistan’da faaliyet izni aldı

Türkiye Maarif Vakfı, Afganistan'daki eğitim faaliyetleri için Afganistan Hükümeti'nden çalışma izni aldı.
TÜBİTAK Başkanlığı'na Prof Dr Hasan Mandal atandı
TÜBİTAK Başkanlığı'na Prof. Dr. Hasan Mandal atandı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin Bakanlık Müşavirliğine atandı, yerine Prof. Dr. Hasan Mandal getirildi
RTÜK'le ilgili düzenleme kabul edildi
RTÜK'le ilgili düzenleme kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, "torba tasarıda" yer alan RTÜK ile ilgili düzenlemeyi, verilen önerge doğrultusunda kabul etti.
Türkiye'den Afrika'ya eğitim hamlesi
Türkiye'den Afrika'ya eğitim hamlesi

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Kamerun'da mesleki eğitim veren bir mükemmeliyet merkezi ile giyim üretimi ve inşaat teknolojisi alanında mesleki eğitim merkezleri kurulacağını bildirdi.
Medya yöneticileri 'Dış Paydaşlar Çalıştayı'nda buluştu
Medya yöneticileri 'Dış Paydaşlar Çalıştayı'nda buluştu

Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından, iletişim eğitiminde akademi- sektör iş birliği konusunun da ele alındığı "Dış Paydaşlar Çalıştayı" düzenlendi.
Cumhur İttifakı' teklifinin detayları
'Cumhur İttifakı' teklifinin detayları

AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ortak kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Burundi Meclis Başkanı'nı Beştepe'de kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burundi Meclis Başkanı'nı Beştepe'de kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burundi Meclis Başkanı Nyabenda'yı kabul etti
Zeytin Dalı Harekatı'nda 1780 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 1780 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1780 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Adana'da quot Mülteci Meclisi quot kuruldu
Adana'da "Mülteci Meclisi" kuruldu

Büyükşehir Belediyesi ile Kent Konseyi arasında imzalanan protokolle kurulan meclis, "göç ve göçmen" konusunu detaylı şekilde inceleyerek çözüm odaklı çalışmalar yürütecek
MÜSİAD ticaret diplomasisine hız verdi
MÜSİAD ticaret diplomasisine hız verdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Dubai'de bulundukları temaslarla ticaret diplomasisine hız verdi
YSK'dan seçimlerde seyyar sandık kararı
YSK'dan seçimlerde seyyar sandık kararı

Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifine göre, YSK, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin muhtarlık seçimleri hariç, oy kullanmalarını sağlamak için seyyar sandık kurulu kurulmasına karar verebilecek

Haberler

Zeytin Dalı Harekatı'nda 1780 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 1780 terörist etkisiz hale getirildi

Afrin'e ilerlemeye çalışan Esed yanlısı gruplar geri çekildi
Afrin'e ilerlemeye çalışan Esed yanlısı gruplar geri çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Afrin kuşatması' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Afrin kuşatması' mesajı

Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 700'ü aştı
Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 700'ü

Suriye'de değişen denklemler
Suriye'de değişen denklemler

Rektörler, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için buluştu
Rektörler Zeytin Dalı Harekatı'na destek için buluştu

Terör propagandası ve provokatif eylem yapan 786 kişiye gözaltı
Terör propagandası ve provokatif eylem yapan 786 kişiye gözaltı

Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 600'ü aştı
Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 600'ü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 