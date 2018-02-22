10:20, 22 Şubat 2018 Perşembe

Zeytin Dalı Harekatı'nda bin 800'den fazla terörist etkisiz hale getirildi





Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1829 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1829 oldu.

İlgili Konular zeytin dalı harekatı

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.