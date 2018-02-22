Trump'tan öğretmenleri silahlandırma teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaleti Parkland bölgesinde bir lisede 17 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı üzerine öğretmenlerin silahlandırılmasının bu tür saldırılara karşı daha etkili olabileceğini söyledi.
Trump, Florida'daki lise saldırısından kurtulan öğrenciler ve aileleri ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.
Öğrencilerin saldırı günü yaşadıklarını ve bazı ebeveynlerini dinledikten sonra konuşan Trump, "Eğer silah kullanmayı bilen bir öğretmeniniz olsaydı saldırıyı çok daha hızlı durdurabilirdi." dedi.
Lisede bazı öğretmenlerin saldırı sırasında kaçışmak durumunda kaldığını hatırlatan Trump, okulda kimi görevlilerin en azından silah taşıma durumu olsa bu davranışın yerine saldırganı durdurmayı deneyebileceğini dile getirdi.
Polisin Florida'daki lise saldırısının başlamasından 8 dakika sonra olay yerine geldiğini belirten Trump, okullardaki eğitim görevlilerinin yüzde 20'sine silah taşıma yetkisi verilmesi konusunu değerlendireceklerini bildirdi.
"Gizli taşıma" olarak nitelendirdiği bu uygulamanın silahlara çok aşina kişiler için geçerli olacağını anlatan Trump, "Öğretmenler üzerlerinde saklı olarak silah taşıyacaklar. Özel eğitimden geçirilecekler ve manyaklar için artık silahsız alan kalmamış olacak." diye konuştu.
Florida eyaletine bağlı Broward kentinde 19 yaşındaki Nikolaus Cruz'un Stoneman Douglas Lisesine düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişi ölmüştü.
Amerikan basınında yer alan haberlerde Cruz'un, "Florida Cumhuriyeti" adlı beyaz ırkçı bir gruba üye olduğu ve Müslümanlar ile siyahilerden "nefret ettiği" belirtilmişti.
Sosyal medyadaki paylaşımlarında "profesyonel bir silahlı okul saldırganı olma" arzusunu ifade ettiği ortaya çıkan Cruz'un, daha önce iki kez "saldırı düzenleyeceği" yönünde tehdit mesajları paylaştığı aktarılmıştı.
Saldırganın AR-15 tarzı yarı otomatik silah kullandığı ve silahı yasal olarak temin ettiği de kaydedilmişti.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ise failin "öldürme arzusu", silah satın aldığı ve bir saldırı planlayabileceği yönünde geçen ay gelen istihbaratın ajanlarca soruşturulmadığını açıklamıştı.
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