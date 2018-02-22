10:46, 22 Şubat 2018 Perşembe

Tacikistan'da Silahlı Kuvvetler'e devlet yönetimi





Tacikistan'da ülkeye tehdit durumlarında devletin idaresinde olacak Silahlı Kuvvetler Yönetimi Merkezi oluşturuldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı resmi web sitesi ülkede Silahlı Kuvvetler Yönetimi Merkezi oluşturulduğunu açıkladı. Yeni oluşturulan Silahlı Kuvvetler Yönetim Merkezi'nin, ülke güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit oluştuğunda devletin kendisinin askeri yönetimin merkezi olarak görev yapacağı bildirildi. Haberde Silahlı Kuvvetler kumanda merkezinin Gorno-Badakhshan Özerk İli, Sogd ve Khatlon illeri ve Raşt idari merkezler ile direkt olarak bağlantılı olacağı belirtildi. Gelecekte toplamda ülkenin 10 bölgesindeki askeri birimlerin Silahlı Kuvvetleri yönetim merkezine bağlı hale getirilmesi bekleniyor. Silahlı Kuvvetler Kontrol Merkezi bilgilerin elektronik ortamda iletileceği modern bir kapalı video konferans sistemi ile donatılmış olarak hizmete girdi.

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