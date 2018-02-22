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Yunanistan'da 'Novartis skandalı' için soruşturma komisyonu kurulacak
Yunanistan'da 'Novartis skandalı' için soruşturma komisyonu kurulacak

Parlamentoda yapılan oylamada skandala adı karışan politikacılar hakkında soruşturma komisyonu kurulması kabul edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yunanistan'da ilaç firması Novartis'in Yunan politikacı, bürokrat ve doktorlara rüşvet vererek ilaç fiyatlarını şişirdiği iddialarıyla bağlantılı 10 politikacı hakkında soruşturması komisyonu kurulmasına karar verildi. 

"Novartis skandalı" hakkında parlamentoda yapılan ve yaklaşık 20 saat süren oturum tartışmalara sahne oldu. İddialara adı karışan her politikacı için ayrı ayrı gizli oylama yapıldı. 

Oylama sonucunda milletvekillerinin büyük çoğunluğunun desteğiyle 2 eski başbakan ve 8 bakan hakkında soruşturma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Komisyon, en az bir ay sürmesi beklenen rüşvet, görevi kötüye kullanma ve kara para aklama iddialarına yönelik soruşturmasının ardından rapor hazırlayacak. Buna göre, söz konusu politikacıların yargılanmasına imkan tanımak için oylama yapılabilecek. 

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, parlamentoda yaptığı konuşmada, milletvekillerine komisyonun kurulmasına destek vermeleri çağrısında bulundu.

Sağlık sektöründe skandal boyutlarda bir israfın oluştuğunu savunan Çipras, ana muhalefet partisini gerçeğin ortaya çıkması yerine komplo ve siyasi infaz suçlamalarının arkasına saklanmakla suçladı. 

Ana muhalefetteki Yeni Demokrasi (ND) partisi lideri Kiriakos Miçotakis ise hükümeti yargı sürecine müdahale etmek ve yolsuzluk iddialarını kullanıp siyasi rakiplerini yok etmeye çalışmakla suçladı. 

"23 MİLYAR AVROLUK ZARAR"

Yunanistan’da kısa süre önce patlak veren ve 50 milyon avroluk rüşvet iddialarını içeren “Novartis skandalı”nda AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos, eski Başbakan Andonis Samaras, eski Maliye Bakanı ve şimdiki Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras dahil 10 politikacının adı geçiyor.

Meclise sunulan dava dosyasına göre, 2006-2015 yılları arasında, merkezi İsviçre'de bulunan Novartis ilaç firmasının, politikacılara, üst düzey bürokratlara ve doktorlara ilaç fiyatlarını şişirmek ve devlet hastanelerine satışları artırmak için rüşvet verdiği iddia ediliyor. 

Hükümet yetkilileri, olayı "Yunan devleti tarihindeki en büyük yolsuzluk skandalı" olarak nitelendirirken, yolsuzluğa karıştığı iddia edilen tüm isimler, haklarındaki suçlamaları reddederek hükümeti hukuki bir süreci siyasileştirmekle suçluyor. Hükümet yetkilileri ayrıca edinilen haksız kazancın devletin kasasını boşaltarak ülkenin krize sürüklenmesinde etkili olduğunu savunuyor.

Yunanistan Başbakanı Çipras, yüksek fiyattan ve gereğinden fazla ilaç alımı sebebiyle Yunan hazinesine zararın 23 milyar avroya ulaştığını ifade etmişti.

Ana muhalefetteki Yeni Demokrasinin (ND) bir dönem başkanlığını da yapan milletvekili Andonis Samaras, adının soruşturmaya haksız yere karıştırıldığını savunarak Başbakan Çipras hakkında iftira davası açmıştı. Ayrıca, soruşturmada adı geçen dört politikacı da haklarında iddiada bulunan gizli tanıklara iftiraya suçlamasıyla dava açmıştı. 



İlgili Konular Yunanistan Novartis
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