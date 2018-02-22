11:56, 22 Şubat 2018 Perşembe

Özbekistan Dini İdaresi artık özgür





Özbekistan'da Kerimov döneminde İstihbarat yönetimi ve kontrolü altında olan Dini İdare istihbarat teşkilatı yönetiminden ayrıştırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Özbekistan'da Müslümanların Dini İdaresi İstihbarat yönetiminden ayrıldı. Özbekistan’da Müslümanların Dini İdaresinde Başkan yardımcısı olarak görev yapan Milli Güvenlik Servisi temsilcisinin resmen görevinden alındığı bildirildi. Son 12 yıldır bu görevi “Hafiz abı” (Qori-aka2) olarak bilinen Aidarbek Tulepov üstlenmişti. BBC Özbek hizmetinin haberine göre, Tulepov 17 Şubat tarihinde görevden alındı. Dini İdare kadrolar bölüm başkanı Abdulmannon Usmonov, "Şimdi yönetimimiz istihbarat kontrolünden kurtuldu ve bundan sonra bağımsız olarak çalışacak" dedi. Eski lider İslam Kerimov döneminde “derin devlet olarak” olarak görülen istihbarat teşkilatı elamanları merkezi ve yerel yönetimlerin tüm idarelerinde sistem deneticileri olarak görev yapıyorlardı.





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