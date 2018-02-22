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AB üyeliği Hırvatistan nüfusunu kuruttu!
AB üyeliği Hırvatistan nüfusunu kuruttu!

AB'ye üye olduktan sonra Hırvatistan'da nüfus, son 5 yılda 220 bin civarında azaldı. 2017 yılında 36 bin 647 bebek dünyaya gelirken bu, son yüz yılın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

AB üyeliği ile birlikte Hırvatistan vatandaşlarının Almanya, İrlanda ve Avusturya gibi diğer üye ülkelere göç etmesinin yanı sıra doğal nüfus artışının ekside olması, yaklaşık 4 milyon kişinin yaşadığı ülkede nüfusun hızla azalmaya devam etmesine neden oldu.

Hırvatistan İstatistik Kurumu (DZS) veriler göre, AB'ye üye olduktan sonra yaklaşık 150 bin kişinin ülkeden göç ettiği Hırvatistan'da, bu süreçte ölenlerin yeni doğanlardan 70 bin fazla olması dikkat çekti.

Temmuz 2013'te AB'ye tam üye olan Hırvatistan'da, o yıl 15 bin 262 kişi ülkeden göç etti. Göç edenlerin sayısında her yıl artış görülürken, 2014 yılında 20 bin 858, 2015 yılında 29 bin 651 ve 2016 yılında 36 bin 436 kişi ülkeden göç etti.

2017 yılında ise 41 bine yakın Hırvat'ın ülkeden göç ettiği tahmin ediliyor.

Öte yandan, nüfusun sürekli olarak azalmasının bir diğer önemli faktörü de ölenlerin yeni doğan sayısından fazla olması. Ülkede son 5 yılda ölümlerin sayısı yeni doğanlardan 70 bin fazla. Bu dönemde 261 bin ölüm kayıtlara geçerken sağlıklı doğum sayısı 191 binde kaldı.

Geçen yıl 54 bin 264 kişinin öldüğü Hırvatistan'da yeni doğan sayısı 36 bin 647 olurken bu, son yüz yılın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti.

10 YILDA 900 BİN KİŞİLİK GÖÇ TEHLİKESİ

Hırvat akademisyen ve demografi uzmanı Stjepan Sterc, yaptığı açıklamada, göç meselesinin ülkenin geleceği ve gelişiminde kilit rol oynadığını vurgulayarak, "Göç, özellikle kaliteli iş gücü bulma noktasında ciddi sıkıntılara neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Göçün bu tempoda sürmesi durumunda gelecek 10 yılda nüfusun 900 binden fazla azalabileceğine işaret eden Sterc, devletin bu konuda daha fazla önlem alması gerektiğini söyledi.

Kamuoyu araştırmalarına göre, ülkelerinde kendilerini yeterince geliştirme imkanı bulamadıklarını düşünenler, daha iyi maddi ve sosyal olanaklar nedeniyle başta Almanya olmak üzere AB'nin daha gelişmiş ülkelerine göç ediyor.

100 YILIN EN DÜŞÜK DOĞUM ORANI 2017'DE YAŞANDI

Demografi uzmanı Sterc ayrıca, yeni doğan sayısındaki azalmaya işaret ederek, 2017 yılındaki yeni doğan sayısının son yüz yılın en düşüğü olduğunu, bu rakamın ilk kez yılda 37 binin altına düştüğü kaydetti.

Sterc, 2017'nin Hırvatistan için "en kötü yıl" olduğunu sözlerine ekledi.



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