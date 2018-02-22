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17:27, 22 Şubat 2018 Perşembe
Asya
12:57, 22 Şubat 2018 Perşembe

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"Arakanlıların kanı Avrupalılarınkinden daha ucuz değil"

Avrupa Parlamentosunun İngiliz Milletvekili Khan, Arakan'da yaşananların "etnik temizliğin" en açık örneği olduğunu ve uluslararası toplumun buna duyarsız kalmaması gerektiğini belirterek "Arakanlıların kanı Avrupalılarınkinden daha ucuz değil" dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kısa süre önce Bangladeş'in Cox Bazar bölgesindeki Arakanlı mültecilerin kaldığı kampları ziyaret eden Avrupa Parlamentosunun (AP) İngiliz Milletvekili Wajid Khan, değerlendirmelerde bulundu.

Khan, insani krizin başladığı dönemden bu yana bir milyondan fazla sığınmacının Arakan'dan Bangladeş'e geçmek zorunda kaldığına işaret ederek "Cox's Bazar'da 27 bin yetim çocuk ve 60 bin hamile kadın hayatta kalma mücadelesi veriyor. Arakanlıların maruz kaldığı zulme şahitlik etmek son derece üzücü ve rahatsız edici bir durum." diye konuştu.

İnsani yardım kuruluşlarının bölgedeki faaliyetlerine dikkati çeken Khan, "Arakanlılara yardım etmek için bölgeye ilk intikal edenler arasından yer alan Türk yardım kuruluşlarının Bangladeş'teki kamplarında son derece aktif olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

"ARAKAN'DA OLANLAR 'ETNİK TEMİZLİĞİN' EN AÇIK ÖRNEĞİDİR"

Khan, Myanmar hükümeti ve ordusunun Arakanlılara yönelik katliamlarını "soykırım" olarak nitelendirerek "Arakan'da olanlar 'etnik temizliğin' en açık örneğidir. 21. yüzyılda bir devletin kendi halkını sadece Budist olmadığı ve Müslüman olduğu için katlettiğini görmek içler acısı." şeklinde konuştu.

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin söz konusu katliamlardan sorumlu olduğuna dikkati çeken Khan, "Ruanda'da 1995'de yaşananlardan bu yana en büyük insanlık dramına şahit oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz parlamenter, Arakan'da şu anki tablonun işkenceye maruz kalmış insanlar, tecavüz edilmiş kadınlar ve yakılmış köylerden oluştuğunu aktararak "Bu insanlık suçunun bir yaptırımı olması gerekiyor. Sorumluların, insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi karşısına çıkarılmaları şart." ifadelerini kullandı.

"ARAKANLILARIN KANI AVRUPALILARINKİNDEN DAHA UCUZ DEĞİL"

Uluslararası toplumun Myanmar'a "Arakanlılara yaptığınız zulüm yanınıza kar kalmayacak" mesajını vermesi gerektiğini vurgulayan Khan, "Doğrusu, dünya vatandaşı olarak burada hepimize vazife düşüyor. Özellikle Türk halkının buradaki emeğine dikkat çekmek istiyorum." dedi.

Dünyanın neresinde olursa olsun bir insanın zulme uğradığı görüldüğünde ayağa kalkılması gerektiğine işaret eden İngiliz parlamenter, "Arakanlıların kanı, Avrupalılarınkinden daha ucuz değil. Arakanlılar, insani yardımdan ziyade zulmün son bulmasını istiyor." şeklinde konuştu.

 



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