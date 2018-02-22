14:22, 22 Şubat 2018 Perşembe

Google'dan göz taramasıyla kalp krizini tahmin eden yazılım

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Google'un yapay zeka uzmanları, retina taramasıyla kalp krizi riskini tahmin eden bir yazılım geliştirdi.

Business Insider'ın haberine göre, Google ve bilimsel araştırmalar yapan Verily Life Sciences'ın geliştirdiği yapay zeka algoritması, retina fotoğrafından kişinin 5 yıl içinde kalp krizi ve inme gibi büyük bir kardiyovasküler rahatsızlık geçirme ihtimalini doğru tahmin etti.

Sonuçları "Nature Biomedical Engineering" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde algoritmanın öncelikle göz taramasıyla kişinin yaşı, sigara tiryakisi olup olmadığı ve kan basıncıyla ilgili tahminlerde bulunduğu belirtildi.

Bu faktörleri değerlendirmede başarılı olan algoritmanın, daha sonra aralarında 5 yıl içinde kardiyovasküler rahatsızlık geçirenlerin bulunduğu 284 bin 335 hastanın sağlık verileri ve retina fotoğraflarını inceleyerek, kardiyovasküler riskleri tespit etmesi için geliştirildiği kaydedildi.

Uzmanlar, algoritmanın iki retina görüntüsünden hangisinin büyük bir kardiyovasküler rahatsızlık geçirebileceğine ilişkin yüzde 70 isabet oranıyla tahminde bulunduğunu gözledi.