15:02, 22 Şubat 2018 Perşembe

Rejim güçleri Doğu Guta'da yetimhaneye saldırdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Esed rejiminin Doğu Guta'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Kuveyt Beytü'z-Zekat Kurumu tarafından bakımı üstlenilen yetimhaneye düzenlediği saldırıda, bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği, yetimhanede öğretmen olan babasının da yaralandığı belirtildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'da 13 ay önce kurulan yetimhaneye hava saldırısı düzenlendiği, saldırı sonucu yetimhanenin tamamen kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, yetimhanenin 3 ay önce de hedef alındığını bildirdi.

"YARALI ÖĞRETMENİMİZİN 4 YAŞINDAKİ KIZI DA NE YAZIK Kİ HAYATINI KAYBETTİ"

Yemelek, bombanın yetimhanenin bahçesine düştüğü bilgisini vererek, "Uçakların saldırmadan önce yetimlerimizin sığınaklara alınması sonucu, önceki saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı. Oluşan maddi hasarı kısa sürede gidererek, yetimhaneyi yeniden kullanılabilir hale getirmiştik. Yapılan son hava saldırısı sonucu yetimhane tamamen kullanılamaz hale geldi. Bu yetimhanede 50 yetim çocuğumuz kalıyordu. Rejim güçlerinin tekrardan Doğu Guta'yı hedef gözetmeksizin bombardımana tutması nedeniyle yetimlerimizi kısmen daha güvenli bir bölgeye naklettik. Nakil işleminden kısa bir süre sonra, yetimhanemize bir hava saldırısı daha gerçekleşti ve yetimhanemiz tamamen kullanılamaz hale geldi. Maalesef ki saldırı esnasında yetimhanedeki öğretmenlerimizden bir tanesi yaralandı. Yaralı öğretmenimizin 4 yaşındaki kızı da ne yazık ki hayatını kaybetti." şeklinde konuştu.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin dün, Doğu Guta'ya 4 Şubat'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 346 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 878 sivilin yaralandığını belgelediklerini açıklamıştı.