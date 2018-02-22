15:05, 22 Şubat 2018 Perşembe

Endonezya'da tüm otoyol projeleri durduruldu





Endonezya hükümeti, geçtiğimiz Salı günü Becakayu otoyolunun bir bölümünün çökmesinin ardından tüm otoyol inşaat projelerini geçici olarak durdurdu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Endonezya hükümeti, geçtiğimiz Salı günü Becakayu otoyolunun bir bölümünün çökmesinin ardından tüm otoyol inşaat projelerini geçici olarak durdurdu.

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