Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:28, 22 Şubat 2018 Perşembe
Filistin
15:06, 22 Şubat 2018 Perşembe

  • Paylaş
İsrail'den Kudüs'te 3 bin işgal konutuna onay
İsrail'den Kudüs'te 3 bin işgal konutuna onay
Foto: Arşiv

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde Yahudiler için 3 bin yeni konut inşasını onayladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde Yahudi işgalciler için 3 bin yeni konut inşasını onayladığı bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, onaylanan yeni konutların büyük bölümü Filistinlilerin özel mülkü olan 280 dönümlük araziye inşa edilecek.

Kudüs Belediye Başkan Yardımcısı Meir Turgeman, basına yaptığı açıklamada, Beytüllahim'in kuzeyindeki Gilo işgal birimini genişleterek, inşa edecekleri konutlarla "daha fazla genci Kudüs'e çekmeyi hedeflediklerini" söyledi.

Öte yandan, Nablus'un Calud köyü yakınlarında inşa edilecek yeni Yahudi işgal birimi "Amihai" için prefabrik evlerin yerleştirilmeye başlandığı aktarıldı.

DOĞU KUDÜS VE BATI ŞERİA YARIM ASIRDIR İŞGAL ALTINDA

Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni de Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 işgal birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki işgal birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin işgalcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki işgalcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi işgal birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.



İlgili Konular Kudüs İsrail filistin
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Filistin Haberleri
ABD Kongre heyeti Ramallah'ta protesto edildi
ABD Kongre heyeti Ramallah'ta protesto edildi

ABD Kongre heyetinin bölgeye gelişini protesto eden bir grup Filistinli aktivist, heyetin bulunduğu Ramallah'taki Filistin Siyasi Araştırmalar ve Anket Merkezi önünde bir araya geldi.
Fransa'da nükleer atık deposu karşıtlarına operasyon
Fransa'da nükleer atık deposu karşıtlarına operasyon

Ülkenin doğusunda bulunan Bure kenti yakınlarındaki nükleer atıkların depolanması için yapımı süren planlanan tesise karşı çıkan protestocular, uzun süredir kaldıkları barınaklardan 500 jandarmanın katıldığı operasyonla çıkarıldı
Kuzey Kore'nin yaptırımları deldiği iddiası
Kuzey Kore'nin yaptırımları deldiği iddiası

Çin Dışişleri Bakanlığı, konuyu "ciddiyetle ele alarak kapsamlı araştırma başlattıklarını" bildirdi
Irak 31 Rus vatandaşını ülkesine iade etti
Irak 31 Rus vatandaşını ülkesine iade etti

Terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddia edilen 27 çocuk ile 4 kadın Rusya'ya iade edildi
Irak ABD'ye suskun İran'a tepkili
Irak ABD'ye suskun İran'a tepkili

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mahcub ülkenin yeniden imarıı için yapılan yardımları az görerek hiç yardım yapmayan ABD'ye sessiz kalırken İran'ın 'hegemonya' iddialarına tepki göstererek, "Irak'ın iç işlerine müdahale niteliği taşıyan açıklamalar hangi taraftan gelirse gelsin kabul edilemez" dedi
İsrail'den Kudüs'te 3 bin işgal konutuna onay
İsrail'den Kudüs'te 3 bin işgal konutuna onay

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde Yahudiler için 3 bin yeni konut inşasını onayladı
Endonezya'da tüm otoyol projeleri durduruldu
Endonezya'da tüm otoyol projeleri durduruldu

Endonezya hükümeti, geçtiğimiz Salı günü Becakayu otoyolunun bir bölümünün çökmesinin ardından tüm otoyol inşaat projelerini geçici olarak durdurdu.
Rejim güçleri Doğu Guta'da yetimhaneye saldırdı
Rejim güçleri Doğu Guta'da yetimhaneye saldırdı

Esed rejiminin Doğu Guta'da bir yetimhaneye düzenlediği saldırıda, bir kız çocuğu hayatını kaybetti, yetimhanede öğretmen olan babası da yaralandı
Air France çalışanları grevde
Air France çalışanları grevde

Air France çalışanlarının başlattıkları grev nedeniyle şirketin Fransa çıkışlı uluslararası uzun mesafe uçuşlarının yarısı iptal edildi
AB liderleri Brüksel'deki gayri resmi zirvede buluşacak
AB liderleri Brüksel'deki gayri resmi zirvede buluşacak

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri Belçika'nın başkenti Brüksel'de, yarın yapılacak gayri resmi zirvede bir araya gelecek.
Karadağ hükümetinde istifa
Karadağ hükümetinde istifa

Karadağ Avrupa İşleri Bakanı Aleksandar Andrija Pejovic, ahlaki bazı sebepler nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu
quot Arakanlıların kanı Avrupalılarınkinden daha ucuz değil quot
"Arakanlıların kanı Avrupalılarınkinden daha ucuz değil"

Avrupa Parlamentosunun İngiliz Milletvekili Khan, Arakan'da yaşananların "etnik temizliğin" en açık örneği olduğunu ve uluslararası toplumun buna duyarsız kalmaması gerektiğini belirterek "Arakanlıların kanı Avrupalılarınkinden daha ucuz değil" dedi.
AB üyeliği Hırvatistan nüfusunu kuruttu
AB üyeliği Hırvatistan nüfusunu kuruttu!

AB'ye üye olduktan sonra Hırvatistan'da nüfus, son 5 yılda 220 bin civarında azaldı. 2017 yılında 36 bin 647 bebek dünyaya gelirken bu, son yüz yılın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti.
Özbekistan Dini İdaresi artık özgür
Özbekistan Dini İdaresi artık özgür

Özbekistan'da Kerimov döneminde İstihbarat yönetimi ve kontrolü altında olan Dini İdare istihbarat teşkilatı yönetiminden ayrıştırıldı
Yunanistan'da 'Novartis skandalı' için soruşturma komisyonu kurulacak
Yunanistan'da 'Novartis skandalı' için soruşturma komisyonu kurulacak

Parlamentoda yapılan oylamada skandala adı karışan politikacılar hakkında soruşturma komisyonu kurulması kabul edildi
Tacikistan'da Silahlı Kuvvetler'e devlet yönetimi
Tacikistan'da Silahlı Kuvvetler'e devlet yönetimi

Tacikistan'da ülkeye tehdit durumlarında devletin idaresinde olacak Silahlı Kuvvetler Yönetimi Merkezi oluşturuldu

Haberler

Gazze 19 yaşındaki genç şehidini uğurladı
Gazze 19 yaşındaki genç şehidini uğurladı

Filistin devleti tanınma ve özgürlük istiyor | GRAFİK
Filistin devleti tanınma ve özgürlük istiyor GRAFİK

İşgal güçleri 20 Filistinliyi gözaltına aldı
İşgal güçleri 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Abbas'tan BMGK'ye iki önemli çağrı
Abbas'tan BMGK'ye iki önemli çağrı

Filistin Başbakanı Hamdallah, İsrailli yetkililerle görüştü
Filistin Başbakanı Hamdallah İsrailli yetkililerle görüştü

İsrail'den Doğu Kudüs ve Golan'da sınır dışı yasa tasarısı
İsrail'den Doğu Kudüs ve Golan'da sınır dışı yasa tasarısı

İsrail uçakları, Refah'ta tarım arazilerini bombaladı
İsrail uçakları Refah'ta tarım arazilerini bombaladı

Tunus'ta İsrail'le normalleşme karşıtı gösteri
Tunus'ta İsrail'le normalleşme karşıtı gösteri






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 