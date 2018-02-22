İsrail'den Kudüs'te 3 bin işgal konutuna onay

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde Yahudi işgalciler için 3 bin yeni konut inşasını onayladığı bildirildi.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, onaylanan yeni konutların büyük bölümü Filistinlilerin özel mülkü olan 280 dönümlük araziye inşa edilecek.
Kudüs Belediye Başkan Yardımcısı Meir Turgeman, basına yaptığı açıklamada, Beytüllahim'in kuzeyindeki Gilo işgal birimini genişleterek, inşa edecekleri konutlarla "daha fazla genci Kudüs'e çekmeyi hedeflediklerini" söyledi.
Öte yandan, Nablus'un Calud köyü yakınlarında inşa edilecek yeni Yahudi işgal birimi "Amihai" için prefabrik evlerin yerleştirilmeye başlandığı aktarıldı.
Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.
İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni de Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.
İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 işgal birimi kurduğu ifade ediliyor.
Batı Şeria'daki işgal birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin işgalcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki işgalcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi işgal birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.
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İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde Yahudiler için 3 bin yeni konut inşasını onayladı
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