15:23, 22 Şubat 2018 Perşembe

Irak ABD'ye suskun İran'a tepkili

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Mahcub, İran'ın Irak üzerinde hegemonya kurduğu yönündeki açıklamaları reddettiklerini belirtti.

Başkent Bağdat'ta yabancı basın temsilcileriyle bir araya gelen Mahcub, Irak'ın komşularıyla ilişkileri, ülkedeki su sorunu ve terör örgütü DEAŞ sonrası Irak'ın yeniden imarı konularına değindi.

YAPILAN YARDIMLAR AZ GELDİ

Kuveyt'te düzenlenen "Irak'ın Yeniden İmarı" konulu konferansta bekledikleri düzeyde yardım gelmediğini ifade eden Mahcub, "Kuveyt'te yapılan bağışlar ve vadedilen yatırım projeleri istenen seviyede değildi. Bunlar Irak'ın ihtiyacını karşılamıyor." dedi.

YARDIM VERMEYEN ABD'YE SES ÇIKMADI

İran'ın söz konusu konferansta hiçbir taahhütte bulunmamasına ilişkin bir soru üzerine Mahcub, "ABD de hiçbir destek sunmadı. Destek sunmayan ülkelerin tutumuna ilişkin yorumda bulunmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

İRAN'IN HEGEMONYA KURDUĞU İDDİALARINA RET

Mahcub'a, İran Yüksek Kültür Devrim Konseyi Üyesi Hasan Rahim'in "Irak'ta Saddam'ı kendilerinin idam ettiği, Irak dahil 5 ülkede hegemonya kurdukları" yönündeki açıklamaları da hatırlatıldı.

Söz konusu ifadeleri kesin bir dille reddeden Mahcub, "İran, terörle savaşında Irak'a destek veren ilk ülkeydi. Ancak Irak'ın iç işlerine müdahale niteliği taşıyan açıklamalar hangi taraftan gelirse gelsin kabul edilemez. İran İslam Cumhuriyeti'nden yapılan açıklamayı da reddediyoruz." diye konuştu.

Mahcub, Irak'ın Türkiye ve diğer tüm komşularıyla iyi ilişkiler içinde olduğunu belirtti.

Sözcü Mahcub ayrıca, ülkedeki su sorununun birinci derecede Su Kaynakları Bakanlığı'nın sorumluluğunda olduğunu aktardı, bununla birlikte Türkiye ve İran ile bu konuda sürdürülen görüşmeleri yakından takip ettiklerini dile getirdi.