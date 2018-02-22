16:09, 22 Şubat 2018 Perşembe

Kuzey Kore'nin yaptırımları deldiği iddiası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'ye ait bir geminin Doğu Çin Denizi'nde başka bir gemiden mal transferi yaptığı iddialarını "ciddiyetle ele alarak kapsamlı araştırma" başlattıklarını kaydetti.

Bakanlık sözcüsü Gıng Şuang, düzenlediği olağan basın toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını ciddiyetle uyguladıklarının altını çizerek, Pekin yönetiminin uluslararası görevini yerine getirdiğini belirtti.

Kuzey Kore'nin yaptırımları deldiği iddialarına "yüksek önem verdiklerini ve bu konuda kapsamlı bir araştırma başlattıklarını" söyleyen Gıng, Çinli herhangi bir şahıs ya da şirketin Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarını delme teşebbüsünde bulunması halinde hukuk çerçevesinde gerekli cezanın verileceğini vurguladı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Doğu Çin Denizi'nde Kuzey Kore'ye ait bir gemiyle başka bir gemi arasında mal transferi yapıldığını öne sürmüştü.

BM, şubat başında yayımladığı raporda, Kuzey Kore'nin, nükleer programı ve balistik füze testleri nedeniyle ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımları deldiği uyarısında bulunmuştu.

Yaptırımları delmek için yapılan gemiden gemiye transferlerin "milyonlarca dolarlık bir endüstri" yarattığına vurgu yapılan raporda, karaborsacıların ve gemi kiralayanların bölgeye akın ettiğine dikkat çekilmişti.