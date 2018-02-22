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Fransa'da nükleer atık deposu karşıtlarına operasyon
Fransa'da nükleer atık deposu karşıtlarına operasyon
arşiv

Ülkenin doğusunda bulunan Bure kenti yakınlarındaki nükleer atıkların depolanması için yapımı süren planlanan tesise karşı çıkan protestocular, uzun süredir kaldıkları barınaklardan 500 jandarmanın katıldığı operasyonla çıkarıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'nın doğusunda, nükleer atıkları depolamak için inşası devam eden tesise karşı çıkan yüzlerce kişi, uzun süredir kaldıkları barınaklardan düzenlenen operasyon ile uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Bure kenti yakınlarındaki nükleer atıkların depolanmasını sağlayacak tesisin bulunduğu Bois Lejuc ormanını yasa dışı bir şekilde işgal eden kişilerin tahliyesi amacıyla, yerel saatle 06.15'ten itibaren, 500 jandarmanın katılımıyla operasyon başlatıldığını açıkladı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, 1994'ten beri planlaması ve inşa faaliyetleri devam eden tesise karşı çıkan çevreciler ve nükleer karşıtlarının kaldığı bölgedeki bir eve de baskın düzenlendi. Baskın sırasında jandarmanın göz yaşartıcı gaz kullandığı, içeride bulunan 50 civarında kişinin evden çıkarıldığı ve 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Helikopter destekli operasyonda, nükleer atıkların yerin 500 metre altına gömülerek muhafaza edilmesini hedefleyen tesis ve çevresindeki yerleşim birimlerinin sıkı kontrolden geçirildiği belirtildi.

Radyoaktif atıkların depolanması karşıtı oluşum CEDRA'nın sözcüsü Juliette Geoffroy, tesisin bölgede inşa edilmesinin çevre açısından yıkım anlamına geleceğini kaydederek, "Bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı. Gazeteciler dahil. Ormandaki 15 kişi için 500 jandarma gönderildi." dedi.

Tahliye operasyonuna çok sayıda kuruluştan tepki açıklamaları yapılırken, ülkenin birçok şehrinde akşam saatlerinde protesto gösterileri düzenleneceği bildirildi.

 

 



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