Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Van'da, Türkiye ve İran arası hudut güvenliği mutabakatı imzalandı.
Kentteki bir otelde düzenlenen programda, Vali Murat Zorluoğlu ile Hoy kenti Hudut Komiseri Albay İmamali Hudaifer, hudut güvenliği mutabakatı imzaladı.
Vali Zorluoğlu, yaptığı konuşmada, 1937 Tahran Antlaşması'nın 5. maddesine istinaden ikinci derece hudut makamlarının hudut görüşmelerinin tamamlandığını kaydetti.
İki gündür görüşmelerin sürdüğünü anlatan Zorluoğlu, şöyle dedi:
"Bugün de görüştüğümüz konularla ilgili verdiğimiz kararları, mutabakat zaptı haline çevirip karşılıklı olarak imzaladık. Çok yapıcı bir anlayışla toplantıları sürdürdük. Hudut civarında olabilecek bir takım müessir hadiselerin önlenmesine binaen, taraflar olarak, iki ülke olarak ve iki vilayet olarak, daha etkin tedbirler alınması, daha yakın bir işbirliği içerisinde çalışılması hususunda mutabakata vardık."
Zorluoğlu, bir sonraki toplantıyı ağustos ayında Hoy kentinde yapma konusunda ortak karar aldıklarını söyledi.
Albay İmam Ali Hudeyfer de kendilerine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Vali Zorluoğlu'na teşekkürlerini ileten Hudeyfer, "Çok önemli kararların altına imza atarak, her iki ülkenin düşmanı olan teröristlere karşı mücadele ve kaçakçılık konularında anlaşmalar sağladık. İnşallah bu anlaşma, hudutlarımızda güvenliğin artması için bir vesile olur." dedi.
Van Valisi Murat Zorluoğlu ile İran'ın Hoy kenti Hudut Komiseri Albay İmamali Hudaifer, hudut güvenliği mutabakatı imzaladı.
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