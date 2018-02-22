17:21, 22 Şubat 2018 Perşembe

ABD Kongre heyeti Ramallah'ta protesto edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Kongresi'nden bir heyetin bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret, Ramallah kentinde düzenlenen gösteriyle protesto edildi.

Kongre heyetinin bölgeye gelişini protesto eden bir grup Filistinli aktivist, heyetin bulunduğu Ramallah'taki Filistin Siyasi Araştırmalar ve Anket Merkezi önünde bir araya geldi.

Washington yönetiminin, Filistin meselesi karşısında izlediği siyaseti eleştiren ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıyan göstericiler, tepkilerini yumurta ve ayakkabı atarak gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" kararını protesto eden Filistinliler, "Kudüs, Filistin devletinin başkentidir", "Amerika dışarı" şeklinde sloganlar attı.

Gösteriye katılan, İşgal, Yerleşim Birimleri ve Ayrım Duvarıyla Mücadele Komitesi üyesi Cemal Cuma, ABD'li herhangi bir heyetin Filistin devleti topraklarında memnuniyetle karşılanmayacağını ve bunun bir ihanet olacağını söyledi.

ABD'li heyetle bir araya gelinmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Cuma, bu heyetin birkaç güç önce İsrail'i ziyaret ettiğine dikkati çekti.

Öte yandan, Filistin Siyasi Araştırmalar ve Anket Merkezi binasının çevresinde konuşlanan Filistin güvenlik güçleri göstericilerin binaya girmesini engelledi.

ABD'li heyet, Washington yönetimi aleyhinde atılan sloganlarla, Filistinli güvenlik güçlerinin koruması altında binadan ayrıldı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmuştu.