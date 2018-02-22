17:37, 22 Şubat 2018 Perşembe

Brüksel'de 'olası silahlı kişiler' polisi alarma geçirdi





Polis, kentte bir binada silahlı kişi veya kişilerin bulunduğu şüphesiyle bölgede güvenlik önlemi aldı, ardından binaya operasyon düzenledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir binada silahlı kişi veya kişilerin bulunduğu şüphesiyle polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. Forest Mahallesi'nde bir binada silahlı kişi veya kişilerin bulunduğu şüphesiyle binanın bulunduğu sokağın girişleri polis ekiplerince güvenlik şeridiyle kapatıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler daha sonra binaya operasyon düzenledi. Operasyona helikopter de destek verdi. Forest Valisi Marc-Jean Ghyssels, olayda terör şüphesi bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi vermedi, operasyonun silahlı kişi şüphesiyle düzenlendiğini belirtti. Belçika yerel basını, bina yakınlarında 350'ye yakın öğrencinin bulunduğu bir okul olduğunu, öğrencilerin güvenlik nedeniyle okulun içinde tutulduğunu bildirdi.

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