17:51, 22 Şubat 2018 Perşembe

Kırımlı Veciye Kaşka'nın davasına ret

Rusya tarafından baskılara uğrayan Kırım Tatarlarını savunan avukat Nikolay Polozov, Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi’nin Kırım Tatar Milli Hareketi emektarı Veciye Kaşka'nın cinayeti ile ilgili dava açmayı reddettiğini bildirdi.

Kırım Tatar Milli Hareketi emektarı Veciye Kaşka'nın ölüm sebebini bulmak için bağımsız hukuk araştırması başlatan Nikolay Polozov, konuyla ilgili kişisel Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, 2018 yılının Ocak ayında Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi’nin sözde Kırım Müdürlüğü’nün soruşturma görevlisi adalet binbaşı N. Balaşova’nın Veciye Kaşka’nın ölümü ile ilgili iki davanın açılmasına ret kararını verdiğini belirtti.



Dava açma dilekçesine ret kararına itiraz edeceğini paylaşan Nikolay Polozov, Veciye Kaşka’nın ölüm sebebini bulmak için araştırmasına devam edeceğini ekledi. Polozov, “Soruşturma görevlisine yapılan incelemenin tüm belgelerini öğrenme talebi ile ilgili dilekçe verdim.” dedi.

Rus askerlerinin 23 Kasım 2017 tarihinde bir kafeye, Türkiye vatandaşı bir şahıstan para talep edildiği iddiasıyla düzenlediği baskın sırasında Kırım Tatar milli hareketinin efsanevi emektarı Veciye Kaşka fenalaşmıştı. 83 yaşındaki Kırım Tatar aktivisti yaşadığı strese dayanamayıp, hastaneye yetişemeden ambulansta hayatını kaybetmişti.



Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da Kırım Tatar milli hareketi emektarı Veciye Kaşka'nın mezarını ziyaret eden avukat Nikolay Polozov, Kaşka’nın ölümüyle ilgili bağımsız soruşturma başlattığını bildirmişti.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı