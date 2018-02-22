2017 yılı Kültür Sanat Özel Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülleri sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Erdoğan, 1979 yılından beri verilen ödüllerin kültür sanat ve edebiyat dünyasında önemli bir prestij haline gelmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Sanatçılarımızın eserleriyle, milletimizin gönlünde edindikleri müstesna yeri, bugün vereceğimiz ödüllerle devlet adına da tescil etmiş oluyoruz." diye konuştu.

Necip Fazıl Kısakürek, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Süheyl Ünver, Halil İnalcık'a verilen bu ödüllerin yerini bulduğuna inandığını kaydeden Erdoğan, 2017 ödüllerine bakıldığında da benzer bir manzaraya şahit olunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk sinemasının bir dönemine senarist ve yönetmen olarak damgasını vuran Safa Önal'ın bu alanda ödüle ziyadesiyle layık olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kanun sazını icrası ve araştırmacı kişiliğiyle Türk sanat müziğimize çok önemli katkılarda bulunmuş olan Cüneyt Kosal, elbette bu ödüle ziyadesiyle layıktır. Osmanlı'nın sanat tarihine olan vukufiyeti, genç nesillere de örnek olan Nurhan Atasoy, elbette bu ödüle ziyadesiyle layıktır. Tasavvuf tarihinin yanı sıra geniş bir alanda nitelikli eserleriyle mümbit bir kalem olan Süleyman Uludağ hocamız, elbette bu ödüle ziyadesiyle layıktır. Geleneksel ve çağdaş sanat eserlerini ülkemizin her köşesine taşıma konusundaki gayretini yakından bildiğimiz Baksı Müzesi elbette bu ödüle fazlasıyla layıktır."

Bunun aynı zamanda çok da önemli bir vefa olduğunu dile getiren Erdoğan, "Geçenlerde Eskişehir Odunpazarı'nda da böyle bir adımı attık. Sağolsun Erol Tabanca Bey, orayı bizzat kendileri inşa ve ihya edecekler. Eskişehirimize de gerçekten ismiyle müsemma bir müzeyi oraya böylece yerleştirmiş olacağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2017 yılı ödüllerinin sahibi kültür, sanat ve ilim insanlarını tebrik etti.

Ölümünün 9. yılında Turgut Cansever'i anan Erdoğan, "22 Şubat 2009'da vefatı ile hakikaten aramızdaki hukukun da bize vermiş olduğu hasretle Turgut Cansever üstadımızın 9. ölüm yıl dönümünde kendisini rahmetle anıyoruz. Allah rahmet etsin." dedi.

Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığına, ödül alacak isimlerin belirlenmesinde ve toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.