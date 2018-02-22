Merkel, Avrupa 'dan Suriye için daha fazla çaba istedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de yarın düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesinde Federal Meclis’te yaptığı konuşmada, iç savaşın devam ettiği Suriye’nin, Berlin'den uçakla sadece birkaç saat uzaklıkta olduğunu belirtti.
Doğu Guta’daki katliamlara işaret eden Merkel, "Şu an gördüğümüz şeyler, Suriye’de gördüğümüz korkunç olaylar, bir rejimin teröristlere karşı değil, kendi halkına karşı savaşı, çocukların öldürülmesi, hastanelerin yok edilmesi, bunların hepsi, kınanması gereken katliamdır." dedi.
Avrupa ülkelerinden daha fazla çaba isteyen Merkel, "Bu, katliamı sonlandırmak için daha büyük rol oynamaya çalışmak için bir çağrıdır. Biz Avrupalıların bunun için çaba sarf etmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu
Söz konusu çağrının Suriye'de Esed rejiminin müttefikleri Rusya ve İran için de geçerli olduğunu belirten Merkel, “Bu katliamın bir son bulması için gücümüzün yettiği her şeyi yapmalıyız." ifadesini kullandı.
Suriye’nin AB Zirvesi’nde önemli bir gündem maddesi olacağını ifade eden Merkel, kimsenin kendi yurdunu kolayca terk etmeyeceğini, insanların ülkesinden ayrılmasına yol açan sebeplere karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.
AB’nin uluslararası ihtilaflarda çözüm bulma konusunda ağırlığını koyması için güvenlik ve savunma iş birliğinin yanı sıra ortak dış politikanın da gerekli olduğuna işaret eden Merkel, ortak dış politika konusunda hala yapılacak çok şeyin bulunduğunu belirtti.
Merkel, yasa dışı göç ve ekonomik konuların zirvede ele alınacağını ifade etti.
AB’nin siyasi ve ekonomik olarak baskı altına olduğunu ifade eden Merkel, “Avrupalı şirketler, artık her alanda dünya lideri değil." dedi.
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