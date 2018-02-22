Güncelleme: 19:14, 22 Şubat 2018 Perşembe

İşgal güçleri Filistinli genci yaraladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Beyt Ferik beldesine baskın düzenledi. Filistinli gençlerin baskına tepki göstermesi üzerine gençler ile İsrail askerleri arasında gerginlik yaşandı. Kalabalığa göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermilerle müdahale eden İsrail askerlerine Filistinli gençler taş ve molotofkokteyli ile karşılık verdi.

İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında plastik mermi ile başından yaralanan Filistinli bir gencin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Beyt Ferik beldesine düzenlenen baskının nedenine ilişkin ise İsrail makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çeşitli gerekçelerle sık sık baskınlar düzenliyor.