19:47, 22 Şubat 2018 Perşembe

Airbus'tan elektrikli 'uçan taksi'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Havacılık şirketi Airbus, uçan taksi modeli Vahana'nın test uçuşunun görüntülerini yayınladı.

Airbus'ın Vahana projesini yürüten deneysel havacılık uygulamaları birimi A³, 31 Ocak 2018'de ABD'nin Oregon eyaletinin Pendleton kentinde yapılan test uçuşunun görüntüsünü internet sitesinde paylaştı.

YUMURTA BİÇİMLİ SİLİNDİRİK BİR KABİNİ TAŞIYAN, 4 KANAT VE 8 YATAY PERVANEDEN OLUŞUYOR

Videoda, yumurta biçimli silindirik bir kabini taşıyan, 4 kanat ve 8 yatay pervaneden oluşan elektrikli aracın, 53 saniye boyunca havada asılı kaldığı ve ardından yere indiği görülüyor.

Şirketten yapılan açıklamada, "elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) hava aracı" olarak adlandırılan araçların, büyük şehirlerin yoğun araç trafiğine karşı çatıdan çatıya transfer hizmeti sağlamayı amaçladığı belirtildi.

"AMACIMIZ SON TEKNOLOJİLERDEN YARARLANARAK KİŞİSEL UÇUŞ DENEYİMİNİ DEMOKRATİK HALE GETİRMEK"

Vahana Proje Yöneticisi Zach Lovering, "Amacımız, havacılık alanındaki elektrikli itki, enerji depolama ve makine görüşü gibi son teknolojilerden yararlanarak kişisel uçuş deneyimini demokratik hale getirmek. İlk uçuş denememiz hem Vahana açısından hem de kent içi havacılık konusundaki küresel çabalar açısından önemli bir kilometre taşı oldu." dedi.

Vahana projesi, Airbus'ın geleneksel hava aracı üretiminden oldukça farklı bir deneme olarak biliniyor. Elektrikli veya yarı elektrikli bir ticari hava aracı henüz üretilemedi. Çünkü uçuş, kara ulaşımına kıyasla büyük miktarda enerji gerektiriyor ve mevcut batarya teknolojisi henüz uçuş için gereken verimli kuvvet ağırlık dengesine sahip değil.

Vahana'nın pek yüksekte olmasa da belirli süre havada asılı kalabilmesi bu alanda kayda değer bir başarı olarak değerlendiriliyor.