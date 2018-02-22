Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
05:24, 23 Şubat 2018 Cuma
Avrupa
19:47, 22 Şubat 2018 Perşembe

  • Paylaş
Airbus'tan elektrikli 'uçan taksi'
Airbus'tan elektrikli 'uçan taksi'

Havacılık şirketi Airbus'ın yayınladığı videoda, "Vahana" adlı elektrikli hava aracının, 53 saniye boyunca havada asılı kaldığı görülüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Havacılık şirketi Airbusuçan taksi modeli Vahana'nın test uçuşunun görüntülerini yayınladı.

Airbus'ın Vahana projesini yürüten deneysel havacılık uygulamaları birimi A³, 31 Ocak 2018'de ABD'nin Oregon eyaletinin Pendleton kentinde yapılan test uçuşunun görüntüsünü internet sitesinde paylaştı.

YUMURTA BİÇİMLİ SİLİNDİRİK BİR KABİNİ TAŞIYAN, 4 KANAT VE 8 YATAY PERVANEDEN OLUŞUYOR

Videoda, yumurta biçimli silindirik bir kabini taşıyan, 4 kanat ve 8 yatay pervaneden oluşan elektrikli aracın, 53 saniye boyunca havada asılı kaldığı ve ardından yere indiği görülüyor.

Şirketten yapılan açıklamada, "elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) hava aracı" olarak adlandırılan araçların, büyük şehirlerin yoğun araç trafiğine karşı çatıdan çatıya transfer hizmeti sağlamayı amaçladığı belirtildi.

"AMACIMIZ SON TEKNOLOJİLERDEN YARARLANARAK KİŞİSEL UÇUŞ DENEYİMİNİ DEMOKRATİK HALE GETİRMEK"

Vahana Proje Yöneticisi Zach Lovering, "Amacımız, havacılık alanındaki elektrikli itki, enerji depolama ve makine görüşü gibi son teknolojilerden yararlanarak kişisel uçuş deneyimini demokratik hale getirmek. İlk uçuş denememiz hem Vahana açısından hem de kent içi havacılık konusundaki küresel çabalar açısından önemli bir kilometre taşı oldu." dedi.

Vahana projesi, Airbus'ın geleneksel hava aracı üretiminden oldukça farklı bir deneme olarak biliniyor. Elektrikli veya yarı elektrikli bir ticari hava aracı henüz üretilemedi. Çünkü uçuş, kara ulaşımına kıyasla büyük miktarda enerji gerektiriyor ve mevcut batarya teknolojisi henüz uçuş için gereken verimli kuvvet ağırlık dengesine sahip değil.

Vahana'nın pek yüksekte olmasa da belirli süre havada asılı kalabilmesi bu alanda kayda değer bir başarı olarak değerlendiriliyor. 



İlgili Konular Airbus Vahana
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Suudi Arabistan'da ilk kez opera gösterisi sahnelenecek
Suudi Arabistan'da ilk kez opera gösterisi sahnelenecek

Suudi Arabistan'da ilk kez "Anter ve Abla" isimli bir opera gösterisinin sahneleneceği bildirildi
Özbekistan da ilk kez Kuran-ı Kerim basılacak
Özbekistan’da ilk kez Kuran-ı Kerim basılacak

Özbekistan’da ilk defa Kuran-ı Kerim basımının yapılacağı duyuruldu.
İsrail hapishanelerinde 51 yılda 213 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail hapishanelerinde 51 yılda 213 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail hapishanelerinde, 1967 yılından bugüne kadar 213 Filistinli can verdiği açıklandı.
Nahda Hareketi'nin adli sicili temizlendi
Nahda Hareketi'nin adli sicili temizlendi

Tunus'ta Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 1987-2010 yıllarında Nahda Hareketi dahil tüm davalarda verdiği hükümler bozuldu.
Hollanda Parlamentosu'ndan 1915 olaylarıyla ilgili skandal karar
Hollanda Parlamentosu'ndan 1915 olaylarıyla ilgili skandal karar

Hollanda Parlamentosu, Denk Partisi'nin 3 ret oyuna karşı 142 oyla 1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanıma kararı aldı
Lavrov'dan 'ateşkes tasarısı' değerlendirmesi
Lavrov'dan 'ateşkes tasarısı' değerlendirmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya, Suriye'deki ateşkese ilişkin BMGK tasarısını değerlendirmeye hazır. Ancak ateşkes kesinlikle DEAŞ, Nusra Cephesi ve bunlarla iş birliği yapan gruplara yönelik operasyonları kapsamamalı." dedi.
Kırgızistan da eğitim süresi kısalıyor
Kırgızistan’da eğitim süresi kısalıyor

Kırgızistan’da haftada altı gün olan eğitim süresinin beş güne düşürüleceği bildirildi
Airbus'tan elektrikli 'uçan taksi'
Airbus'tan elektrikli 'uçan taksi'

Havacılık şirketi Airbus'ın yayınladığı videoda, "Vahana" adlı elektrikli hava aracının, 53 saniye boyunca havada asılı kaldığı görülüyor
İşgal güçleri Filistinli genci yaraladı
İşgal güçleri Filistinli genci yaraladı

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Beyt Ferik beldesine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin Filistinli bir genci başından yaraladığı belirtildi
Lavrov'dan Avrupa için 'sağlıksız' teşhisi
Lavrov'dan Avrupa için 'sağlıksız' teşhisi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Cepheleşmeyi güçlendirme girişimlerinde bulunan bazı NATO ve AB üyeleri nedeniyle Avrupa'daki durum sağlıklı değil." dedi.
Merkel Avrupa 'dan Suriye için daha fazla çaba istedi
Merkel, Avrupa 'dan Suriye için daha fazla çaba istedi

Almanya Başbakanı Merkel, Esed rejiminin halkına yönelik katliamların sona erdirilmesi için Avrupa ülkelerinin daha fazla çaba sarf etmesi çağrısında bulundu
İİT'den Doğu Guta'daki saldırılara kınama
İİT'den Doğu Guta'daki saldırılara kınama

İİT, Suriye rejiminin Doğu Guta'da düzenlediği saldırıları kınadı ve bölgeye yönelik "acımasız saldırıların acilen durdurulması" çağrısında bulundu
Karadağ ABD Büyükelçiliği saldırganı Sırp çıktı
Karadağ ABD Büyükelçiliği saldırganı Sırp çıktı

Büyükelçiliğe el bombası attıktan sonra intihar eden saldırganın Karadağ'da yaşayan Sırbistan doğumlu Dalibor Jaukovic olduğu bildirildi
Alman Federal Meclisinde quot burka yasağı quot tartışıldı
Alman Federal Meclisinde "burka yasağı" tartışıldı

Aşırı sağcı AfD partisi, Almanya’da genel bir burka yasağının getirilmesini istedi
Kırımlı Veciye Kaşka'nın davasına ret
Kırımlı Veciye Kaşka'nın davasına ret

Kırım Tatar milli hareketinin efsanevi emektarı Veciye Kaşka'nın Rus askerlerince yapılan baskında hayatını kaybetmesi ile ilgili dava açılması Rusya tarafından reddedildi
Brüksel'de 'olası silahlı kişiler' polisi alarma geçirdi
Brüksel'de 'olası silahlı kişiler' polisi alarma geçirdi

Polis, kentte bir binada silahlı kişi veya kişilerin bulunduğu şüphesiyle bölgede güvenlik önlemi aldı, ardından binaya operasyon düzenledi

Haberler

Yeni uydular için imzalar atılıyor
Yeni uydular için imzalar atılıyor

Suriye Havayolları uzun menzilli Airbus A340 uçağı aldı
Suriye Havayolları uzun menzilli Airbus A340 uçağı aldı

Avusturya'dan Airbus'a 183 milyon avroluk dava
Avusturya'dan Airbus'a 183 milyon avroluk dava

İran Airbus'la nihai anlaşmayı imzaladı
İran Airbus'la nihai anlaşmayı imzaladı

Gelecek 20 yılda 500 bin yeni pilota ihtiyaç olacak
Gelecek 20 yılda 500 bin yeni pilota ihtiyaç olacak

Airbus Çin'de ikinci uçak fabrikasını kuracak
Airbus Çin'de ikinci uçak fabrikasını kuracak

İran, Avrupa'dan 20 uçak daha alacak
İran Avrupa'dan 20 uçak daha alacak

Hindistan'dan 250 uçaklık sipariş
Hindistan'dan 250 uçaklık sipariş






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 