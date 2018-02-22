20:16, 22 Şubat 2018 Perşembe

Kuveyt Milli Günü İstanbul'da kutlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuveyt Milli Günü, İstanbul'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Ülkenin bağımsızlığını kazanmasının 57. ve Irak işgalinden kurtuluşunun 27. yılı dolayısıyla Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen resepsiyon, İstiklal Marşı ve Kuveyt milli marşının okunmasıyla başladı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, burada yaptığı konuşmada, törende bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ile Kuveyt arasındaki ilişkilerin ortak kültürel ve tarihi bağlara dayanan kadim bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu kadim bağ, 1990 yılındaki işgal sırasında ülkemizin Kuveyt'e verdiği destekle perçinlenmiş ve ülkelerimiz arasındaki barış ve dostluğa dayanan diplomatik ilişkilerle taçlandırılmıştır." diye konuştu.

Şahin, iki ülke arasındaki ortak paydaların, ilişkilerin sağlamlığının ve kalıcılığının her zaman temeli ve güvencesi olduğunu kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN SURİYELİ SIĞINMACILARA EV SAHİPLİĞİ YAPMASI ÖVGÜYE DEĞER"

Kuveyt'in İstanbul Başkonsolosu Muhammed al-Muhammed de Kuveyt ile Türkiye arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygıya dayandığını söyledi.

Türkiye'nin Kuveyt'teki işgal sırasında sergilediği tutumu ve Kuveyt ile ilgili konularda desteğini andıklarını belirten Muhammed, "Kuveyt Devleti'nin, başarısız darbe girişimi karşısında, Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği anayasal düzeni ve Türkiye'nin terörle mücadele konusunda yapmış olduğu tüm mücadeleleri desteklediğini vurgulamak isterim." dedi.

Muhammed, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapmasından ve Kuveyt ile birlikte yardımların Suriyelilere ulaştırılmasında gösterilen üstün gayretten övgüyle bahsederek, Kuveyt Emiri Sabah al-Ahmed al-Cabir es-Sabah'a, insani yardım konusundaki çabası dolayısıyla Birleşmiş Milletler tarafından "insani lider" unvanı verildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Suriyeli yetim çocuklar, Kuveyt'i tanıtan video gösterimi eşliğinde müzik dinletisi sundu.

Resepsiyona, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, AA İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan, ile çeşitli ülkelerin başkonsolosları ve çok sayıda davetli katıldı.