20:48, 22 Şubat 2018 Perşembe

Kırgızistan’da eğitim süresi kısalıyor



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Kırgızistan’da haftada altı gün olan eğitim süresinin beş güne düşürüleceği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kırgızistan’da eğitim süresi değişiyor. TRT Avaz'da yer alan haberde, Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, Kırgız Cumhuriyeti’nin “Eğitim- Öğretim” Kanununda değişiklikler yapılmasını öngören kanun tasarısını imzaladığı belirtildi. Yeni kabul edilen kanun ile 6 gün olan eğitim süresi 5 güne indirilecek. Kanun, 10 Şubat 2018’de Kırgızistan Meclisi tarafından kabul edilmişti.

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