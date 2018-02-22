21:25, 22 Şubat 2018 Perşembe

Lavrov'dan 'ateşkes tasarısı' değerlendirmesi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Suriye'deki ateşkese ilişkin tasarıyı değerlendirmeye hazır olduklarını belirterek ancak bu ateşkesin kesinlikle DEAŞ, Nusra Cephesi ve bunlarla iş birliği yapan gruplara yönelik operasyonları kapsamaması gerektiğini ifade etti.

Sırbistan'daki Belgrad Üniversitesinde öğrencilerle buluşan Lavrov, BMGK gündeminde olan Suriye'deki ateşkese ilişkin tasarı hakkında gazetecilerin sorduğu bir soruyu yanıtladı.

Ateşkes çağrısına karşı çıkmanın zor olduğunun altını çizen Lavrov, zira ateşkesin sivillere yardım imkanı sunduğunu söyledi.

Rusya'nın, BMGK'de görüşülecek karar tasarısını değerlendirmeye hazır olduğunu ifade eden Lavrov, ateşkesin kesinlikle DEAŞ, Nusra Cephesi ve bu örgütlerle iş birliği içindeki gruplara yönelik operasyonları kapsamaması gerektiğini kaydetti.

Lavrov, Moskova'nın Nusra Cephesi'ne Doğu Guta'yı terk etmesi teklifinde bulunduğunu hatırlatarak bu teklifin Nusra Cephesi tarafından reddedildiğini ifade etti.

BMGK'deki tasarının amacının, her şeyin sorumlusu olarak Şam yönetimini göstermek olduğunu savunan Lavrov, "Eğer bizim argümanlarımız yeniden yok sayılırsa, bu girişimin sahiplerinin oklarını Şam'a çevirdiğini ve terörist gruplardan kendilerini tecrit ettiklerini düşünmekten başka seçeneğimiz yok." dedi.