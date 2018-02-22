21:36, 22 Şubat 2018 Perşembe

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım, Fidan ve Akar ile ayrı ayrı görüştü





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, MİT Müsteşarı Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı ayrı ayrı kabul etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabuller basına kapalı gerçekleşti.

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