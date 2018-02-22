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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım, Fidan ve Akar ile ayrı ayrı görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım, Fidan ve Akar ile ayrı ayrı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, MİT Müsteşarı Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı ayrı ayrı kabul etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabuller basına kapalı gerçekleşti.



İlgili Konular recep tayyip erdoğan Binali Yıldırım Hakan Fidan Hulusi Akar
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