Hollanda Parlamentosu'ndan 1915 olaylarıyla ilgili skandal karar

Hollanda Parlamentosu, 1915 olayları ile ilgilli Ermeni iddialarını "soykırım" olarak tanıdı.
Hollanda Parlamentosu'nda, 1915 olaylarının tartışıldığı oturum sonrası koalisyon hükümetinde bulunan Hristiyan Birlik Partisi (CU) Milletvekili Joel Voordewind, iddiaların "Ermeni soykırımı" olarak tanınması için önerge sundu.
Parlamento'da 3'e karşı 142 oyla kabul edilen önergeye sadece Türklerin kurduğu Denk Partisi karşı oy kullandı.
1915 olayları ile ilgili Ermenilerin iddialarının tanınması dışında, 24 Nisan'da Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılan anma törenlerinde Hollanda'nın bakan düzeyinde temsil edilmesi de büyük çoğunlukla kabul edildi.
Hollanda hükümetinin konuyu "Ermeni soykırım sorunu" yerine "Ermeni soykırımı" olarak tanımlaması için yapılan oylamada ise teklif 60'a karşı 85 oyla reddedildi.
Hükümet protokolüne göre, soykırımların tanınmasında, uluslararası mahkemelerin hükümleri, Birleşmiş Milletler'in (BM) bilimsel araştırma ve bulgularındaki açık ve net olan sonuçların yönlendirici olması gerekiyor. Hollanda'da hükümet, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun (BMGK) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne göre hareket ediyor. Bu nedenle kararın hükümet açısından bir bağlayıcılığı bulunmuyor.
Hollanda Dışişleri Bakanı Vekili Sigrid Kaag, oylama öncesinde komisyonda yaptığı konuşmada, "Hollanda hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından bağlayıcı bir karar ya da Srebrenitsa olayında olduğu gibi uluslararası mahkeme tarafından verilen bir hüküm olduğu zaman soykırımdan bahsedebilir." ifadesini kullandı.
Hollanda hükümetinin, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddiaları konusunda itidalli davranılması gerektiği düşüncesinde olduğunu belirten Kaag, bunun Ermenistan ve Türkiye arasında bir sorun olduğunu dile getirdi. Kaag, "İki ülke birlikte çalışarak uzlaşmak için beraber adım atmalı ve yaşananları ortaya koymalı." dedi.
Hükümet protokolüne işaret eden Kaag, "Soykırımların tanınmasında, uluslararası mahkemelerin hükümleri, BM'nin bilimsel araştırma ve bulgularındaki açık ve net olan sonuçları Hollanda hükümeti için yönlendiricidir. Hükümet, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun, Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne göre hareket ediyor." diye konuştu.
Suudi Arabistan'da ilk kez "Anter ve Abla" isimli bir opera gösterisinin sahneleneceği bildirildi
Özbekistan’da ilk defa Kuran-ı Kerim basımının yapılacağı duyuruldu.
İsrail hapishanelerinde, 1967 yılından bugüne kadar 213 Filistinli can verdiği açıklandı.
Tunus'ta Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 1987-2010 yıllarında Nahda Hareketi dahil tüm davalarda verdiği hükümler bozuldu.
Hollanda Parlamentosu, Denk Partisi'nin 3 ret oyuna karşı 142 oyla 1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanıma kararı aldı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya, Suriye'deki ateşkese ilişkin BMGK tasarısını değerlendirmeye hazır. Ancak ateşkes kesinlikle DEAŞ, Nusra Cephesi ve bunlarla iş birliği yapan gruplara yönelik operasyonları kapsamamalı." dedi.
Kırgızistan’da haftada altı gün olan eğitim süresinin beş güne düşürüleceği bildirildi
Havacılık şirketi Airbus'ın yayınladığı videoda, "Vahana" adlı elektrikli hava aracının, 53 saniye boyunca havada asılı kaldığı görülüyor
Batı Şeria'nın kuzeyindeki Beyt Ferik beldesine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin Filistinli bir genci başından yaraladığı belirtildi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Cepheleşmeyi güçlendirme girişimlerinde bulunan bazı NATO ve AB üyeleri nedeniyle Avrupa'daki durum sağlıklı değil." dedi.
Almanya Başbakanı Merkel, Esed rejiminin halkına yönelik katliamların sona erdirilmesi için Avrupa ülkelerinin daha fazla çaba sarf etmesi çağrısında bulundu
İİT, Suriye rejiminin Doğu Guta'da düzenlediği saldırıları kınadı ve bölgeye yönelik "acımasız saldırıların acilen durdurulması" çağrısında bulundu
Büyükelçiliğe el bombası attıktan sonra intihar eden saldırganın Karadağ'da yaşayan Sırbistan doğumlu Dalibor Jaukovic olduğu bildirildi
Aşırı sağcı AfD partisi, Almanya’da genel bir burka yasağının getirilmesini istedi
Kırım Tatar milli hareketinin efsanevi emektarı Veciye Kaşka'nın Rus askerlerince yapılan baskında hayatını kaybetmesi ile ilgili dava açılması Rusya tarafından reddedildi
Polis, kentte bir binada silahlı kişi veya kişilerin bulunduğu şüphesiyle bölgede güvenlik önlemi aldı, ardından binaya operasyon düzenledi