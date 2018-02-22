Güncelleme: 01:15, 23 Şubat 2018 Cuma

İsrail hapishanelerinde 51 yılda 213 Filistinli hayatını kaybetti





İsrail hapishanelerinde, 1967 yılından bugüne kadar 213 Filistinli can verdiği açıklandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Filistinli insan hakları örgütleri, İsrail hapishanelerinde 1967 yılından bugüne kadar 213 Filistinlinin can verdiğini açıkladı. Filistinli Esirler Cemiyeti ile Vicdan Esirleri ve İnsan Haklarını Koruma Kurumu bugün yayımladıkları ortak basın açıklamasında, 1967 yılından bu yana İsrail hapishanelerinde 213 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 7'Sİ VURULARAK, 59'U TIBBİ BAKIMSIZLIK, 72'Sİ DE İŞKENCE SONUCU ÖLDÜ Açıklamada, İsrail hapishanelerinde can veren 213 Filistinliden, 7'sinin vurularak, 59'unun tıbbi bakımsızlık, 72'sinin de işkence sonucu öldüğü bilgisi paylaşıldı. İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların fiziki ve psikolojik işkencenin de aralarında olduğu "insanlık dışı" muameleye maruz kaldığına değinilen açıklamada, tutukluların yaklaşık yüzde 60'ının "vahşi fiziksel saldırıya" uğradığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin ölümlerine ilişkin özel bir araştırma komisyonu kurulması çağrısı yapıldı.

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