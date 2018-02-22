Güncelleme: 01:45, 23 Şubat 2018 Cuma

Özbekistan’da ilk kez Kuran-ı Kerim basılacak

Özbekistan sınırlar içerisinde ilk defa Kuran-i Kerim basımı gerçekleşecek. İslam dininin önemli merkezlerden biri olan Buhara'nında bulunduğu ülkede özel bir matbaa tarafından ilk etapta 50 bin adet Kuran-ı Kerim basılmasının planlandığı bildirildi. Baskının kıraatla ilgili kaideleri de Özbek Türkçesinde olacak.

Özbekistan’da ilk defa gerçekleştirilecek Kuran-ı Kerim basımının 10 gün içinde tamamlanması ön görülüyor.

İLK ETAPTA 50 BİN ADET

Yayın evi sahibi Muhammed İsmail, dün (21 Şubat) medyaya yansıyan haberlere göre, konuya ilişkin açıklamasında, "Şeyh Muhammed Salih Muhammed Yusuf’un başlattığı işi bugün onun çocukları, öğrencileri devam ettiriyor. 50 bin adet Kuran-ı Kerim basılacak. Günümüzde Kuran'a ihtiyacımız var. Yeniden basmak için müracaat ettik. İnşallah yakında halkımızın elinde olur’’ ifadelerinde bulundu.

Kıraatla ilgili kaideleri Özbek Türkçesiyle verdiklerini anlatan yayın evi sahibi Muhammed İsmail, kar amacı gütmediklerinin altını çizdi.

Muhammed İsmail "Kuran'ı yayınlamaktan amacımız Müslümanların Allah’ın kelamı Kuran’a olan ihtiyaçlarını karşılamak. Bir hafta on gün içinde satışa çıkacak. Kıraatla ilgili kaideleri Özbek dilinde verdik. Bunu kar amaçlı yapmıyoruz. Bu bir başlangıç sonraki baskılarımızda daha kaliteli malzemeleri kullanarak basacağız’’ dedi.

İsmail, basım kalitesi ve teknikleri ile ilgili Türkiye’nin tecrübelerinden istifade ettiklerini söyledi.

BUGÜNE KADAR HEP YURT DIŞINDA BASILDI

Özbekistan’da Kuran-ı Kerim’in bu zamana kadar hep başka ülkelerden getirilmesi nedeniyle gerçekleştirilecek bu çalışmaya halkın yoğun bir ilgisi görülüyor.

Bilindiği üzere, Özbekistan'da kurucu İslam Kerimov devrinde İslami öğelere karşı olan uzaklık ve yasaklayıcı anlayış kendisini, hazırdaki Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından halkın değerleriyle barışık bir anlayışa bıraktı. İslam Kerimov döneminde yasaklanan kamusal alanda iftar, ibadet, yüksek sesli ezan gibi uygulamalar artık yeni dönemde serbestleştirildi. Özbekistan'da bu İslami açılımın son ayağı ülke genelinde mescitler kurma kararı oldu.

Kaynak: QHA