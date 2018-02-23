09:14, 23 Åžubat 2018 Cuma

DoÄŸu Guta ateÅŸkesine Rusya engeli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya'nÄ±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye'de bir ay insani ateÅŸkes talep edilen BM GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) karar tasarÄ±sÄ±nÄ±, deÄŸiÅŸikler yapÄ±lmadan desteklemeyeceklerini sÃ¶yledi.

BM GÃ¼venlik Konseyi, rejimin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'daki katliamÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplandÄ±.

Konsey'de konuÅŸan Nebenzia, Ä°sveÃ§ ve Kuveyt tarafÄ±ndan sunulan ve Suriye'de bir ay insani ateÅŸkes talep edilen tasarÄ± iÃ§in ''gerÃ§ekÃ§i deÄŸil'' deÄŸerlendirmesinde bulundu. arak, tasarÄ± Ã¼zerinde uzlaÅŸma olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Nebenzia, "Ã¼zerinde uzlaÅŸma bulunmayan" tasarÄ±yÄ± bu haliyle desteklemeyeceklerini ve bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler Ã¶nereceklerini belirtti.

TasarÄ±da, Suriye'de 30 gÃ¼nlÃ¼k insani ateÅŸkes talep ediliyor ve bunun BMGK'de kabul edilmesi durumunda 72 saat iÃ§inde yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi, sonraki 48 saatte de insani yardÄ±mlar ve tÄ±bbi tahliyelerin baÅŸlamasÄ± isteniyor.

Nebenzia, DoÄŸu Guta'da yaÅŸanan katliama iliÅŸkin ise orada ''terÃ¶ristlere karÅŸÄ± mÃ¼cadele verildiÄŸini'' ve Guta'da hala "binlerce terÃ¶rist olduÄŸunu'' iddia etti.

ABD'DEN RUSYA'YA SUÃ‡LAMA

ABD'nin BM Daimi Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ± Kelley Currie ise Rusya'yÄ± ''DoÄŸu Guta'da akan kanÄ± durdurmaya yÃ¶nelik her tÃ¼rlÃ¼ anlamlÄ± Ã§abayÄ± engellemekle'' suÃ§ladÄ±.

Ä°sveÃ§'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog da BMGK'da bugÃ¼n insanlÄ±ÄŸÄ±n sÄ±nandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Suriye'deki krize son vermek iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir sorumluluk taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

DiÄŸer yandan BM Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Mark Lowcock, DoÄŸu Guta'da devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalar ve hava saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle son 24 saatte 50 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 200 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve saldÄ±rÄ±larda 7 hastanenin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Lowcock, terÃ¶rle mÃ¼cadelenin sivillere yÃ¶nelik saldÄ±rlarÄ± ve ÅŸehirleri yok etmeyi hiÃ§bir ÅŸekilde meÅŸrulaÅŸtÄ±ramayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Ã–te yandan BMGK'deki toplantÄ± Ã¶ncesi BM Genel Merkezi Ã¶nÃ¼nde DoÄŸu Guta'da yaÅŸanan insani duruma dikkati Ã§ekmek iÃ§in eylem dÃ¼zenlendi. ToplantÄ± Ã¶ncesi Ã¼zerinde akÄ±llÄ± bilboard bulunan Ã¼Ã§ kamyonet, BM Genel Merkezi Ã¶nÃ¼ne geldi. BM binasÄ± Ã¶nÃ¼ne gelen kamyonetlerin Ã¼zerinde ''Suriye'de 500 bin kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti nasÄ±l oluyor da GÃ¼venlik Konseyi hala harekete geÃ§miyor?'' ÅŸeklinde ifadeler yer aldÄ±.Â