09:19, 23 Åžubat 2018 Cuma

Abbas'Ä±n saÄŸlÄ±k durumunun kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸi iddiasÄ±na yalanlama





Filistin Sivil Ä°ÅŸler BakanÄ± HÃ¼seyin eÅŸ-Åžeyh'den, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n saÄŸlÄ±k durumunun kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki haberlere yalanlama geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srailÂ basÄ±nÄ±ndaÂ Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± MahmudÂ Abbas'Ä±n ABD'deki Baltimore Hastanesinde tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¶nÃ¼ndeki haberleri deÄŸerlendiren Filistin Sivil Ä°ÅŸler BakanÄ± HÃ¼seyin eÅŸ-Åžeyh, "Abbas'Ä±nÂ saÄŸlÄ±k durumuÂ iyi. Sadece rutin kontrollerini yaptÄ±rdÄ±, durumu gayet iyi." dedi. Åžeyh, Abbas'Ä±n nerede olduÄŸu ve kontrollerin ardÄ±ndan hastaneden ayrÄ±lÄ±p ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±yla ilgili bilgi vermedi. Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas hakkÄ±nda son dÃ¶nemde saÄŸlÄ±k durumunun kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde haberler gÃ¼ndeme gelmiÅŸ ancak ona yakÄ±n olan kiÅŸiler durumunun iyi olduÄŸunu, mide Ã¼lseri olduÄŸu iÃ§in periyodik kontrolden geÃ§mesi gerektiÄŸini belirtmiÅŸti.

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