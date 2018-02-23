09:27, 23 Åžubat 2018 Cuma

Trump 'Ã¶ÄŸretmenleri silahlandÄ±rma' konusunda kararlÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã¼lkedekiÂ kitlesel silahlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±Â Ã¶nleyebilmek iÃ§in alÄ±nabilecek tedbirler arasÄ±nda "silah alÄ±m yaÅŸÄ±nÄ±n yÃ¼kseltilmesi", "Ã¶ÄŸretmenlere silah verilmesi" ve "daha yoÄŸun gÃ¼venlik kontrolleri" gibi baÅŸlÄ±klarÄ± Ã¶ncelediklerini sÃ¶yledi.

Beyaz Saray'da yerel yÃ¶neticilerle bir araya gelen Trump, basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, okullarÄ±n ve Ã¶ÄŸrencilerin gÃ¼venliÄŸinin her ÅŸeyden Ã¶nemli olduÄŸunu vurguladÄ±.

Silah alÄ±mlarÄ±nda daha sÄ±kÄ± gÃ¼venlik kontrolleri getirebileceklerini kaydeden Trump, yarÄ± otomatik silahlarÄ±n tam otomatik olarak kullanÄ±lmasÄ±na yarayan aparatlarÄ±n yasaklanabileceÄŸi sinyalini verdi.

Beyaz Saray'daki buluÅŸma Ã¶ncesi Twitter hesabÄ±ndan da konuyla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunan Trump, Ã¼lkedeki kitlesel silahlÄ± saldÄ±rÄ±larla mÃ¼cadele etmek iÃ§in yine silahla saÄŸlanacak gÃ¼venlik tedbirlerine vurgu yaptÄ±.

"SÄ°LAH KONUSUNDA UZMANLAÅžMIÅž" Ã–ÄžRETMENLER

Trump, "Silahtan arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir okul, kÃ¶tÃ¼ insanlar iÃ§in mÄ±knatÄ±s gibidir. Asla Ã¶ÄŸretmenlere silah verin demedim. Benim dediÄŸim ÅŸey, askeri veya Ã¶zel eÄŸitim ile silah kullanÄ±mÄ±nda uzmanlaÅŸmÄ±ÅŸ Ã¶ÄŸretmenlere gizli silah taÅŸÄ±ma imkanÄ±nÄ±n verilmesi Ã¼zerineydi." ifadelerini kullandÄ±.

Bir okula yapÄ±lan silahlÄ± bir saldÄ±rÄ±nÄ±n ortalama 3 dakika, polisin ve ilk yardÄ±m ekiplerinin olay yerine intikalinin ise 5 ila 8 dakika sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran Trump, "Ä°yi eÄŸitilmiÅŸ, silah konusunda uzman Ã¶ÄŸretmenler ve eÄŸitimciler, polis gelmeden Ã¶nce sorunu daha hÄ±zlÄ± Ã§Ã¶zerdi. BÃ¼yÃ¼k bir caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'TAN "ACÄ°L EYLEM" PLANI

AyrÄ±ca Trump, silah alÄ±m yaÅŸÄ±nÄ±n 21'e yÃ¼kseltilmesi, yarÄ± otomatik silahlarÄ±n tam otomatik silah olarak kullanÄ±lmasÄ±na imkan saÄŸlayan aparatlarÄ±n yasaklanmasÄ± ve silah alÄ±mÄ±nda daha sÄ±kÄ± gÃ¼venlik kontrolleri getirilmesi iÃ§in Ã§aba gÃ¶stereceÄŸini belirtti.

Beyaz Saray'da Ã¶nceki gÃ¼n, okul saldÄ±rÄ±larÄ±nda yakÄ±nlarÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸileri aÄŸÄ±rlayan Trump, kitlesel silahlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± engellemek iÃ§in her ÅŸeyi yapacaklarÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.

14 Åžubat'ta Florida'da 17 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi silahlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n benzerlerinin bir daha yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± dile getiren Trump, "EÄŸer silah kullanmayÄ± bilen bir Ã¶ÄŸretmeniniz olsaydÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± Ã§ok daha hÄ±zlÄ± durdurabilirdi." demiÅŸti. Lisede bazÄ± Ã¶ÄŸretmenlerin saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda kaÃ§Ä±ÅŸmak durumunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Trump, okulda kimi gÃ¶revlilerin en azÄ±ndan silah taÅŸÄ±ma durumu olsa bu davranÄ±ÅŸÄ±n yerine saldÄ±rganÄ± durdurmayÄ± deneyebileceÄŸini kaydetmiÅŸti.