09:45, 23 Åžubat 2018 Cuma

BMGK'de Suriye'de 'insani ateÅŸkes' tasarÄ±sÄ± oylanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinde (BMGK), ÅŸubat ayÄ± dÃ¶nem baÅŸkanÄ± Kuveyt'in BM Daimi TemsilciliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°sveÃ§ ve Kuveyt tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve konseye getirilenÂ Suriye'de bir ayÂ "insani ateÅŸkes" talep edenÂ karar tasarÄ±sÄ±, bugÃ¼n TSÄ° ile 19.00'da oylamaya sunulacak.Â

TasarÄ±da, Suriye'ye insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±labilmesi ve Ã¶zellikle rejimin kuÅŸatmasÄ± altÄ±nda bulunan DoÄŸu Guta'daki 700 kiÅŸinin tÄ±bbi tahliyesi iÃ§in bir ay insani ateÅŸkes talep ediliyor.

Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia'nÄ±n dÃ¼n ''Ã¼zerinde uzlaÅŸmaya varÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±'', bu haliyle desteklemeyeceklerini ve bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler Ã¶nerdiklerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Oylamada Rusya'nÄ±n tasarÄ± iÃ§in nasÄ±l bir tutum sergileyeceÄŸi henÃ¼z bilinmiyor.

BMGK'de bir tasarÄ±nÄ±n kabul edilmesi iÃ§in 15 Ã¼yeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi Ã¼yeler ABD, Rusya, Ã‡in, Ä°ngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmamasÄ± gerekiyor.