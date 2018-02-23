10:07, 23 Åžubat 2018 Cuma

LÃ¼bnanâ€™da TÃ¼rk OkÃ§uluk Kursu 'DiriliÅŸ'le baÅŸladÄ±





Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ ile OkÃ§ular VakfÄ± tarafÄ±ndan ortaklaÅŸa dÃ¼zenlenen TÃ¼rk OkÃ§uluk Kursu, LÃ¼bnan'Ä±n Trablus ÅŸehrinde baÅŸladÄ±. Beyrut Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Reha Ermumcu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, tarihi dizilerin de bu ilgide payÄ± olduÄŸunu belirterek, "DiriliÅŸ ErtuÄŸrul dizisini izleyen LÃ¼bnanlÄ±lar, okÃ§uluk Ã¶ÄŸrenmek istiyor..." diye konuÅŸtu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼Â (YEE) ileÂ OkÃ§ular VakfÄ±Â tarafÄ±ndan ortaklaÅŸa dÃ¼zenlenenÂ TÃ¼rk OkÃ§uluk Kursu, LÃ¼bnan'Ä±n Trablus ÅŸehrinde baÅŸladÄ±. TÃ¼rk OkÃ§uluk Kursu'nun ilk dersi, dÃ¼zenlenen aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni ile yapÄ±ldÄ±. Beyrut Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ (YEE) MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Reha Ermumcu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, KemankeÅŸ Projesi kapsamÄ±nda kasÄ±m ayÄ±nda TÃ¼rkiye'de, TÃ¼rk OkÃ§uluÄŸu eÄŸitimi alan iki LÃ¼bnanlÄ± eÄŸitmenin dersleri vereceÄŸini sÃ¶yledi. "DÄ°RÄ°LÄ°Åž ERTUÄžRUL DÄ°ZÄ°SÄ°NÄ° Ä°ZLEYEN LÃœBNANLILAR, OKÃ‡ULUK Ã–ÄžRENMEK Ä°STÄ°YOR" OkÃ§uluk kursu iÃ§in Trablus'ta yoÄŸun bir talebin olduÄŸunu ve bu durumdan memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± dile getiren Ermumcu, "BeÅŸ sÄ±nÄ±ftan oluÅŸan 60 kiÅŸilik kontenjan, kursun duyurusunu yaptÄ±ktan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra doldu." dedi. Ermumcu, tarihi dizilerin de bu ilgide payÄ± olduÄŸunu belirterek, "DiriliÅŸ ErtuÄŸrul dizisini izleyen LÃ¼bnanlÄ±lar, okÃ§uluk Ã¶ÄŸrenmek istiyor. 60 Ã¶ÄŸrencimizin yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ±nÄ± bayan sporcular oluÅŸturuyor." diye konuÅŸtu. LÃ¼bnan'da ilk defa okÃ§uluk kursunun aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ermumcu, 12 hafta sÃ¼recek eÄŸitimin ardÄ±ndan, 16 Ã¼lkedeki okÃ§uluk kurslarÄ±ndan seÃ§ilen sporcularÄ±n, aÄŸustos ayÄ±nda Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenecek mÃ¼sabakalarda yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ermumcu, LÃ¼bnan ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki yoÄŸun kÃ¼ltÃ¼rel iliÅŸkileri, spor alanÄ±nda da geliÅŸtirmek istediklerini sÃ¶zlerine ekledi. TÃ¼rkiye'de eÄŸitim gÃ¶ren LÃ¼bnanlÄ± antrenÃ¶rlerin verdiÄŸi ilk derste, kursiyerlere TÃ¼rk okÃ§uluÄŸunun tarihi ve temel kurallarÄ± anlatÄ±ldÄ±. Dersin ardÄ±ndan kursiyerler, ok atma imkÃ¢nÄ±Â buldu.

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